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Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии СС - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/vsu-1780654908.html
Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии СС
Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии СС - РИА Новости, 29.03.2022
Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии СС
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил армию Украины с филиалом дивизии фашистского военизированного формирования СС. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:08
2022-03-29T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил армию Украины с филиалом дивизии фашистского военизированного формирования СС."Беженцы рассказывают о тяжелой гуманитарной, прежде всего, ситуации. А наверное, самое главное, рассказывают об отношении так называемых военнослужащих украинской армии, но в основном это бойцы нацбатов, так уже как таковой армии не существовало. Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили все это в филиал дивизии СС "Мертвая голова", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE". По его словам, граждане Украины за последние восемь лет претерпели большие ужасы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
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в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
13:08 29.03.2022
 
Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии СС

Глава Крыма Аксенов сравнил Вооруженные силы Украины с филиалом дивизии СС

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил армию Украины с филиалом дивизии фашистского военизированного формирования СС.
"Беженцы рассказывают о тяжелой гуманитарной, прежде всего, ситуации. А наверное, самое главное, рассказывают об отношении так называемых военнослужащих украинской армии, но в основном это бойцы нацбатов, так уже как таковой армии не существовало. Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили все это в филиал дивизии СС "Мертвая голова", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE". По его словам, граждане Украины за последние восемь лет претерпели большие ужасы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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