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СМИ: Венгрия отменила встречу глав Минобороны стран Вышеградской четверки - РИА Новости, 29.03.2022
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СМИ: Венгрия отменила встречу глав Минобороны стран Вышеградской четверки
СМИ: Венгрия отменила встречу глав Минобороны стран Вышеградской четверки - РИА Новости, 29.03.2022
СМИ: Венгрия отменила встречу глав Минобороны стран Вышеградской четверки
После отказа глав минобороны Чехии и Польши участвовать во встрече с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в Будапеште эта РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:01
2022-03-29T16:01
в мире
виктор орбан
мариуш блащак
будапешт
венгрия
россия
минобороны чехии
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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. После отказа глав минобороны Чехии и Польши участвовать во встрече с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в Будапеште эта встреча была отменена, сообщило во вторник братиславское сетевое издание Еuractive со ссылкой на источники в минобороны Словакии."Встреча глав минобороны стран Вышеградской четверки, которая должна была состояться 30-31 марта в Будапеште, отменена", - говорится в сообщении.В субботу глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила о том, что не поедет на встречу с коллегами в Будапеште в связи с позицией венгерского правительства по ситуации на Украине. По словам Черноховой, ее огорчает, что "для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь". Позднее позицию Черноховой поддержал глава минобороны Польши Мариуш Блащак.Венгерский премьер Виктор Орбан накануне парламентских выборов, которые состоятся в начале апреля, заявил на минувшей неделе, что его страна не поддерживает новые санкции против РФ, в частности, в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем России.Кроме того, Венгрия отказалась направлять вооружение для украинского правительства и запрещает переправку оружия для Украины через свою территорию.
https://ria.ru/20220327/polsha-1780294045.html
https://ria.ru/20220322/zakarpate-1779506905.html
будапешт
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в мире, виктор орбан, мариуш блащак, будапешт, венгрия, россия, минобороны чехии
16:01 29.03.2022
 
СМИ: Венгрия отменила встречу глав Минобороны стран Вышеградской четверки

Еuractive: Венгрия отменила встречу глав Минобороны стран Вышеградской четверки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Будапешт
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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. После отказа глав минобороны Чехии и Польши участвовать во встрече с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в Будапеште эта встреча была отменена, сообщило во вторник братиславское сетевое издание Еuractive со ссылкой на источники в минобороны Словакии.
"Встреча глав минобороны стран Вышеградской четверки, которая должна была состояться 30-31 марта в Будапеште, отменена", - говорится в сообщении.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 06:10
Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"
В субботу глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила о том, что не поедет на встречу с коллегами в Будапеште в связи с позицией венгерского правительства по ситуации на Украине. По словам Черноховой, ее огорчает, что "для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь". Позднее позицию Черноховой поддержал глава минобороны Польши Мариуш Блащак.
Венгерский премьер Виктор Орбан накануне парламентских выборов, которые состоятся в начале апреля, заявил на минувшей неделе, что его страна не поддерживает новые санкции против РФ, в частности, в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем России.
Кроме того, Венгрия отказалась направлять вооружение для украинского правительства и запрещает переправку оружия для Украины через свою территорию.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 18:21
Вице-премьер Украины заподозрила Венгрию в желании заполучить Закарпатье
 
В миреВиктор ОрбанМариуш БлащакБудапештВенгрияРоссияМинобороны Чехии
 
 
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