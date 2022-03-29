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Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского

Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.03.2022

Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:50

2022-03-29T14:50

2022-03-29T15:23

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", - сказал Мединский по итогам переговоров.Он отметил также, что РФ предложила схему, согласно которой встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел двух стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/matvienko-1780689548.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский