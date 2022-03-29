Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/vstrecha-1780681867.html
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского
Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:50
2022-03-29T15:23
в мире
россия
украина
владимир мединский
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780622514_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_a027ea697082acd89cbd760be41720d8.jpg
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", - сказал Мединский по итогам переговоров.Он отметил также, что РФ предложила схему, согласно которой встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел двух стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/matvienko-1780689548.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780622514_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_38ad0ebff3dff5d283cefa6dc7fb83e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский
14:50 29.03.2022 (обновлено: 15:23 29.03.2022)
 
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского

Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна после подготовки договора

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", - сказал Мединский по итогам переговоров.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:10В мире
Матвиенко заподозрила Зеленского в недостаточной самостоятельности
Он отметил также, что РФ предложила схему, согласно которой встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел двух стран.
 
В миреРоссияУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала