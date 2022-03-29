https://ria.ru/20220329/vstrecha-1780681867.html
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.03.2022
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского
Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:50
2022-03-29T14:50
2022-03-29T15:23
в мире
россия
украина
владимир мединский
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780622514_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_a027ea697082acd89cbd760be41720d8.jpg
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", - сказал Мединский по итогам переговоров.Он отметил также, что РФ предложила схему, согласно которой встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел двух стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/matvienko-1780689548.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780622514_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_38ad0ebff3dff5d283cefa6dc7fb83e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский
14:50 29.03.2022 (обновлено: 15:23 29.03.2022)
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского
Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна после подготовки договора
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий - сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине", - сказал Мединский по итогам переговоров.
Он отметил также, что РФ
предложила схему, согласно которой встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел двух стран.