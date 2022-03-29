https://ria.ru/20220329/voda-1780619949.html

Крым получил уже 35 миллионов кубометров днепровской воды

Крым получил уже 35 миллионов кубометров днепровской воды - РИА Новости, 29.03.2022

Крым получил уже 35 миллионов кубометров днепровской воды

Крым уже получил 35 миллионов кубометров днепровской воды по Северо-крымскому каналу, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:04

2022-03-29T11:04

2022-03-29T11:04

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Крым уже получил 35 миллионов кубометров днепровской воды по Северо-крымскому каналу, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Сейчас получаем по каналу воду - 13 кубометров в секунду. 35 миллионов кубометров уже получили. Водоснабжение, водный баланс в Крыму, конечно, изменится", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/donbass-1780422149.html

https://ria.ru/20220327/krym-1780298565.html

республика крым

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), россия