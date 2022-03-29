https://ria.ru/20220329/vmf-1780699544.html

На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России

На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России - РИА Новости, 29.03.2022

На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России

Украинская генпрокуратура завела уголовное дело в отношении главнокомандующего Военно-морским флотом ВС России по подозрению в покушении на территориальную... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:47

2022-03-29T15:47

2022-03-29T15:47

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинская генпрокуратура завела уголовное дело в отношении главнокомандующего Военно-морским флотом ВС России по подозрению в покушении на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в пресс-службе ГП. Имя главнокомандующего не называется. Сейчас этот пост занимает Николай Евменов."Главнокомандующему военно-морским флотом ВС РФ сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора российскому адмиралу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины… За совершение этих преступлений уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/rozysk-1779652332.html

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779348667.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, генеральная прокуратура украины, вмф рф