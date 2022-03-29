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На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/vmf-1780699544.html
На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России
На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России - РИА Новости, 29.03.2022
На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России
Украинская генпрокуратура завела уголовное дело в отношении главнокомандующего Военно-морским флотом ВС России по подозрению в покушении на территориальную... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:47
2022-03-29T15:47
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генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинская генпрокуратура завела уголовное дело в отношении главнокомандующего Военно-морским флотом ВС России по подозрению в покушении на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в пресс-службе ГП. Имя главнокомандующего не называется. Сейчас этот пост занимает Николай Евменов."Главнокомандующему военно-морским флотом ВС РФ сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора российскому адмиралу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины… За совершение этих преступлений уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220323/rozysk-1779652332.html
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в мире, украина, россия, генеральная прокуратура украины, вмф рф
15:47 29.03.2022
 
На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против командующего ВМФ России Евменова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинская генпрокуратура завела уголовное дело в отношении главнокомандующего Военно-морским флотом ВС России по подозрению в покушении на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в пресс-службе ГП. Имя главнокомандующего не называется. Сейчас этот пост занимает Николай Евменов.
"Главнокомандующему военно-морским флотом ВС РФ сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора российскому адмиралу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины… За совершение этих преступлений уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СБУ объявит Киселева и Скабееву в международный розыск
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 21:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияГенеральная прокуратура УкраиныВМФ РФ
 
 
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