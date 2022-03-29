На Украине завели уголовное дело против командующего ВМФ России
Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против командующего ВМФ России Евменова
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинская генпрокуратура завела уголовное дело в отношении главнокомандующего Военно-морским флотом ВС России по подозрению в покушении на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в пресс-службе ГП. Имя главнокомандующего не называется. Сейчас этот пост занимает Николай Евменов.
"Главнокомандующему военно-морским флотом ВС РФ сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора российскому адмиралу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины… За совершение этих преступлений уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.