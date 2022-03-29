https://ria.ru/20220329/vklad-1780592932.html
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом - РИА Новости, 29.03.2022
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом
Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:32
2022-03-29T07:32
2022-03-29T07:32
валентина матвиенко
россия
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в мире
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам юбилейного пленарного заседания Ассамблеи."Поздравляю вас с З0-летием Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств. Ассамблея занимает важное место в системе органов Содружества, является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия", - говорится в приветствии Путина, текст которого зачитала спикер Совфеда, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.Президент РФ отметил, что обмен опытом между законодателями стран Содружества способствует повышению эффективности правового регулирования на национальном уровне и созданию условий для продвижения интеграционных процессов.Важно, что Ассамблея "продолжает вносить весомый вклад в мобилизацию коллективных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности", подчеркнул Путин.По его словам, систематическое участие представителей Ассамблеи в наблюдении за выборами на пространстве СНГ помогает в полной мере реализовывать принципы справедливого представительства, демократического и свободного волеизъявления."Уверен, что и сегодняшнее, юбилейное пленарное заседание будет конструктивным и полезным, поспособствует дальнейшему наращиванию совместной работы наших парламентариев. Искренне желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в обращении главы государства.
https://ria.ru/20220328/sng-1780540067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, снг, в мире
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом
Президент России Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам юбилейного пленарного заседания Ассамблеи.
"Поздравляю вас с З0-летием Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств. Ассамблея занимает важное место в системе органов Содружества, является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия", - говорится в приветствии Путина, текст которого зачитала спикер Совфеда, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко
.
Президент РФ
отметил, что обмен опытом между законодателями стран Содружества способствует повышению эффективности правового регулирования на национальном уровне и созданию условий для продвижения интеграционных процессов.
"За последние годы в рамках Межпарламентской Ассамблеи удалось многое сделать для развития взаимовыгодного сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в преодолении последствий пандемии коронавируса", - говорится в документе.
Важно, что Ассамблея "продолжает вносить весомый вклад в мобилизацию коллективных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности", подчеркнул Путин.
По его словам, систематическое участие представителей Ассамблеи в наблюдении за выборами на пространстве СНГ
помогает в полной мере реализовывать принципы справедливого представительства, демократического и свободного волеизъявления.
"Уверен, что и сегодняшнее, юбилейное пленарное заседание будет конструктивным и полезным, поспособствует дальнейшему наращиванию совместной работы наших парламентариев. Искренне желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в обращении главы государства.