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Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом - РИА Новости, 29.03.2022
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Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом - РИА Новости, 29.03.2022
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом
Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:32
2022-03-29T07:32
валентина матвиенко
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам юбилейного пленарного заседания Ассамблеи."Поздравляю вас с З0-летием Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств. Ассамблея занимает важное место в системе органов Содружества, является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия", - говорится в приветствии Путина, текст которого зачитала спикер Совфеда, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.Президент РФ отметил, что обмен опытом между законодателями стран Содружества способствует повышению эффективности правового регулирования на национальном уровне и созданию условий для продвижения интеграционных процессов.Важно, что Ассамблея "продолжает вносить весомый вклад в мобилизацию коллективных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности", подчеркнул Путин.По его словам, систематическое участие представителей Ассамблеи в наблюдении за выборами на пространстве СНГ помогает в полной мере реализовывать принципы справедливого представительства, демократического и свободного волеизъявления."Уверен, что и сегодняшнее, юбилейное пленарное заседание будет конструктивным и полезным, поспособствует дальнейшему наращиванию совместной работы наших парламентариев. Искренне желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в обращении главы государства.
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валентина матвиенко, россия, снг, в мире
07:32 29.03.2022
 
Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом

Президент России Путин заявил, что МПА СНГ вносит весомый вклад в борьбу терроризмом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам юбилейного пленарного заседания Ассамблеи.
"Поздравляю вас с З0-летием Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств. Ассамблея занимает важное место в системе органов Содружества, является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия", - говорится в приветствии Путина, текст которого зачитала спикер Совфеда, глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.
Президент РФ отметил, что обмен опытом между законодателями стран Содружества способствует повышению эффективности правового регулирования на национальном уровне и созданию условий для продвижения интеграционных процессов.
"За последние годы в рамках Межпарламентской Ассамблеи удалось многое сделать для развития взаимовыгодного сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в преодолении последствий пандемии коронавируса", - говорится в документе.
Важно, что Ассамблея "продолжает вносить весомый вклад в мобилизацию коллективных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью и другими угрозами и вызовами международной безопасности", подчеркнул Путин.
По его словам, систематическое участие представителей Ассамблеи в наблюдении за выборами на пространстве СНГ помогает в полной мере реализовывать принципы справедливого представительства, демократического и свободного волеизъявления.
"Уверен, что и сегодняшнее, юбилейное пленарное заседание будет конструктивным и полезным, поспособствует дальнейшему наращиванию совместной работы наших парламентариев. Искренне желаю вам успехов и всего наилучшего", - говорится в обращении главы государства.
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