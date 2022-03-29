19:59 29.03.2022 (обновлено: 20:38 29.03.2022)
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить недостоверные данные об операции на Украине
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МОСКВА. 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в ведомстве. Второго марта "Википедия" уже получала уведомление от ведомства.
"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей.
"За неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (статья 13.41 КоАП РФ)", - добавляется в сообщении.
Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский подтвердил РИА Новости получение уведомления от Роскомнадзора. "Да, пришло такое уведомление. Сейчас идёт обсуждение на форумах Википедии, что делать. В данном случае решение Википедии принимается участниками сообщества Русской Википедии. Судя по всему, конечно, будут (решать - ред.) они (русская Википедия - ред.), так как статья написана на русском языке", - сказал Козловский.
Эксперт уточнил, что "в данном случае обсуждается, насколько слово "вторжение" является неправильным", отметив, что никакого решения пока принято не было.
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