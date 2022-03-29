https://ria.ru/20220329/vikipediya-1780752711.html

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине

Роскомнадзор направил "Википедии" второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:59

2022-03-29T19:59

2022-03-29T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

wikipedia

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА. 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в ведомстве. Второго марта "Википедия" уже получала уведомление от ведомства."На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей."За неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (статья 13.41 КоАП РФ)", - добавляется в сообщении.Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский подтвердил РИА Новости получение уведомления от Роскомнадзора. "Да, пришло такое уведомление. Сейчас идёт обсуждение на форумах Википедии, что делать. В данном случае решение Википедии принимается участниками сообщества Русской Википедии. Судя по всему, конечно, будут (решать - ред.) они (русская Википедия - ред.), так как статья написана на русском языке", - сказал Козловский.Эксперт уточнил, что "в данном случае обсуждается, насколько слово "вторжение" является неправильным", отметив, что никакого решения пока принято не было.

https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html

https://ria.ru/20220328/novaya-1780478864.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, wikipedia, ситуация в днр и лнр