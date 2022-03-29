Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/vikipediya-1780752711.html
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине
Роскомнадзор направил "Википедии" второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:59
2022-03-29T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
wikipedia
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a386ebfd9568b47b9f3128105fd72d90.jpg
МОСКВА. 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в ведомстве. Второго марта "Википедия" уже получала уведомление от ведомства."На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей."За неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (статья 13.41 КоАП РФ)", - добавляется в сообщении.Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский подтвердил РИА Новости получение уведомления от Роскомнадзора. "Да, пришло такое уведомление. Сейчас идёт обсуждение на форумах Википедии, что делать. В данном случае решение Википедии принимается участниками сообщества Русской Википедии. Судя по всему, конечно, будут (решать - ред.) они (русская Википедия - ред.), так как статья написана на русском языке", - сказал Козловский.Эксперт уточнил, что "в данном случае обсуждается, насколько слово "вторжение" является неправильным", отметив, что никакого решения пока принято не было.
https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html
https://ria.ru/20220328/novaya-1780478864.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_66e180e60455a4e6a9e4bd33f8d88f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, wikipedia, ситуация в днр и лнр
19:59 29.03.2022 (обновлено: 20:38 29.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить фейки об операции на Украине

Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить недостоверные данные об операции на Украине

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Читать ria.ru в
МОСКВА. 29 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил "Википедии" второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в ведомстве. Второго марта "Википедия" уже получала уведомление от ведомства.
"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 12:45Культура
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"
"За неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 миллионов рублей (статья 13.41 КоАП РФ)", - добавляется в сообщении.
Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский подтвердил РИА Новости получение уведомления от Роскомнадзора. "Да, пришло такое уведомление. Сейчас идёт обсуждение на форумах Википедии, что делать. В данном случае решение Википедии принимается участниками сообщества Русской Википедии. Судя по всему, конечно, будут (решать - ред.) они (русская Википедия - ред.), так как статья написана на русском языке", - сказал Козловский.
Эксперт уточнил, что "в данном случае обсуждается, насколько слово "вторжение" является неправильным", отметив, что никакого решения пока принято не было.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:55
"Новая газета" приостанавливает работу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссияWikipediaСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала