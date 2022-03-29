https://ria.ru/20220329/vertolety-1780597799.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28 - РИА Новости, 29.03.2022
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск армейской авиацией. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:58
2022-03-29T08:58
2022-03-29T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы рф
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украина
вооруженные силы украины
ми-28уб
ми-28
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск армейской авиацией."Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров", — сообщили в ведомстве.В ролике показаны записи с экранов операторов оружия, согласно которым Ми-28 в боевом вылете уничтожили не менее трех единиц бронетехники противника.Армейская авиация в ходе проведения российской военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронемашин, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
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Кадры уничтожения украинской бронетехники российскими Ми-28
Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику управляемыми ракетами с дистанции до 5 км - МО РФ.
2022-03-29T08:58
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ми-28уб, ми-28
08:58 29.03.2022 (обновлено: 10:24 29.03.2022)
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники вертолетами Ми-28