https://ria.ru/20220329/vertolety-1780597799.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28 - РИА Новости, 29.03.2022

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск армейской авиацией. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:58

2022-03-29T08:58

2022-03-29T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы рф

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украина

вооруженные силы украины

ми-28уб

ми-28

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск армейской авиацией."Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров", — сообщили в ведомстве.В ролике показаны записи с экранов операторов оружия, согласно которым Ми-28 в боевом вылете уничтожили не менее трех единиц бронетехники противника.Армейская авиация в ходе проведения российской военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронемашин, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

россия

украина

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Кадры уничтожения украинской бронетехники российскими Ми-28 Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ВКС России уничтожили украинскую бронетехнику управляемыми ракетами с дистанции до 5 км - МО РФ. 2022-03-29T08:58 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ми-28уб, ми-28