Кива заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине
Экс-депутат Рады Кива заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива после нападения на священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине.
"Геноцид, который длиться восемь лет, русских на территории Украины: по языковому, национальному и религиозному признаку. Марионеточный киевский режим давно уничтожает православие в стране расчленяя его и способствуя захвату церквей, запугивая прихожан", - написал Кива в Telegram-канале под видео, на котором толпа людей прямо в храме нападает на священнослужителя канонической УПЦ.
Видео предположительно снято в Черкасской области, когда - не уточняется. По мнению Кивы, сегодня под предлогом "борьбы с агрессором" идет "открытое физическое уничтожение носителей православной веры".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.