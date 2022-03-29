https://ria.ru/20220329/vera-1780599808.html

Кива заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине

Кива заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Кива заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива после нападения на священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил об открытом... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:17

2022-03-29T09:17

2022-03-29T09:17

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

черкасская область

украина

религия

общество

илья кива

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива после нападения на священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил об открытом уничтожении православной веры на Украине."Геноцид, который длиться восемь лет, русских на территории Украины: по языковому, национальному и религиозному признаку. Марионеточный киевский режим давно уничтожает православие в стране расчленяя его и способствуя захвату церквей, запугивая прихожан", - написал Кива в Telegram-канале под видео, на котором толпа людей прямо в храме нападает на священнослужителя канонической УПЦ.Видео предположительно снято в Черкасской области, когда - не уточняется. По мнению Кивы, сегодня под предлогом "борьбы с агрессором" идет "открытое физическое уничтожение носителей православной веры".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/upravlenie-1780592237.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780579966.html

россия

черкасская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, черкасская область, украина, религия, общество, илья кива