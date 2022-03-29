https://ria.ru/20220329/upravlenie-1780592237.html
Сенатор заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский
Сенатор заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский - РИА Новости, 29.03.2022
Сенатор заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Украиной сейчас управляют военные и главы местных администраций, а... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:05
2022-03-29T07:05
2022-03-29T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Украиной сейчас управляют военные и главы местных администраций, а не Владимир Зеленский.По его словам, киевские власти ввергли Украину в гуманитарную катастрофу, продолжая методично реализовывать свой план по уничтожению страны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/bagirov-1780562228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Сенатор заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский
Сенатор Цеков заявил, что Украиной управляют военные и местные власти, а не Зеленский