17:08 29.03.2022 (обновлено: 17:28 29.03.2022)
Запад кинул украинцев, пишет Global Times
Китайская Global Times пишет, что Запад кинул украинских беженцев
© AFP 2022 / Christof StacheСпальные места для украинских беженцев, организованные в спортивном зале в деревне Эйхенау, Германия
Спальные места для украинских беженцев, организованные в спортивном зале в деревне Эйхенау, Германия
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, пишут обозреватели китайской газеты Global Times.
"Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли "неприятности". Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам", — утверждают колумнисты.
Как отмечается в статье, львиную долю переселенцев составляют женщины, дети и старики — самые уязвимые социальные группы. Из-за пассивной реакции стран НАТО эти люди сталкиваются с серьезными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников, констатируют авторы.
По мнению специалистов по миграционной проблематике из Шаньдунского университета, западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов. Как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, о них забудут, считают китайские аналитики.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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