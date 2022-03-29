Рейтинг@Mail.ru
Запад кинул украинцев, пишет Global Times - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/ukraintsy-1780723057.html
Запад кинул украинцев, пишет Global Times
Запад кинул украинцев, пишет Global Times - РИА Новости, 29.03.2022
Запад кинул украинцев, пишет Global Times
Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, пишут обозреватели китайской газеты Global Times. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:08
2022-03-29T17:28
в мире
нато
румыния
польша
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780727042_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_45971eb25c066c5ff8993f182b595d94.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, пишут обозреватели китайской газеты Global Times.По словам журналистов, 3,8 миллиона переселенцев переживают тяжелые времена в Польше, Румынии и Германии, поскольку щедрые обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге."Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли "неприятности". Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам", — утверждают колумнисты.Как отмечается в статье, львиную долю переселенцев составляют женщины, дети и старики — самые уязвимые социальные группы. Из-за пассивной реакции стран НАТО эти люди сталкиваются с серьезными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников, констатируют авторы.По мнению специалистов по миграционной проблематике из Шаньдунского университета, западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов. Как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, о них забудут, считают китайские аналитики.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Министерство обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html
https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
румыния
польша
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780727042_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_65d2463f61d20c15f63338da733f638b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, румыния, польша, германия, украина
17:08 29.03.2022 (обновлено: 17:28 29.03.2022)
 
Запад кинул украинцев, пишет Global Times

Китайская Global Times пишет, что Запад кинул украинских беженцев

© AFP 2022 / Christof StacheСпальные места для украинских беженцев, организованные в спортивном зале в деревне Эйхенау, Германия
Спальные места для украинских беженцев, организованные в спортивном зале в деревне Эйхенау, Германия - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Christof Stache
Спальные места для украинских беженцев, организованные в спортивном зале в деревне Эйхенау, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, пишут обозреватели китайской газеты Global Times.
По словам журналистов, 3,8 миллиона переселенцев переживают тяжелые времена в Польше, Румынии и Германии, поскольку щедрые обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 11:03В мире
Украинские беженцы рассказали ООН об издевательствах националистов
"Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли "неприятности". Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам", — утверждают колумнисты.
Как отмечается в статье, львиную долю переселенцев составляют женщины, дети и старики — самые уязвимые социальные группы. Из-за пассивной реакции стран НАТО эти люди сталкиваются с серьезными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников, констатируют авторы.
По мнению специалистов по миграционной проблематике из Шаньдунского университета, западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов. Как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, о них забудут, считают китайские аналитики.
Люди проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
"Нет помощи от ЕС". Польша ссорится с Брюсселем из-за украинских беженцев
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Министерство обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 08:00
Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы
 
В миреНАТОРумынияПольшаГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала