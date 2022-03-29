https://ria.ru/20220329/ukraintsy-1780723057.html

Запад кинул украинцев, пишет Global Times

Запад кинул украинцев, пишет Global Times - РИА Новости, 29.03.2022

Запад кинул украинцев, пишет Global Times

Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, пишут обозреватели китайской газеты Global Times. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:08

2022-03-29T17:08

2022-03-29T17:28

в мире

нато

румыния

польша

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780727042_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_45971eb25c066c5ff8993f182b595d94.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию, пишут обозреватели китайской газеты Global Times.По словам журналистов, 3,8 миллиона переселенцев переживают тяжелые времена в Польше, Румынии и Германии, поскольку щедрые обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге."Некоторые даже критикуют и оскорбляют беженцев за то, что они принесли "неприятности". Такие настроения далеки от первоначального сочувствия, которое европейцы проявляли к украинцам", — утверждают колумнисты.Как отмечается в статье, львиную долю переселенцев составляют женщины, дети и старики — самые уязвимые социальные группы. Из-за пассивной реакции стран НАТО эти люди сталкиваются с серьезными рисками для собственной безопасности, подвергаются многочисленным нападениям со стороны преступников, констатируют авторы.По мнению специалистов по миграционной проблематике из Шаньдунского университета, западные государства используют украинцев для продвижения своих национальных интересов. Как только беженцы перестанут приносить пользу американским и европейским политикам, о них забудут, считают китайские аналитики.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Министерство обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html

https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

румыния

польша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, нато, румыния, польша, германия, украина