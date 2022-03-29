https://ria.ru/20220329/ukraina-1780771610.html

Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине

Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине

Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T23:01

2022-03-29T23:01

2022-03-29T23:23

в мире

сша

россия

администрация президента сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты", - сказала Бедингфилд в ходе брифинга на площадке Белого дома.Таким образом она прокомментировала возможность проведения новых контактов между РФ и США на высшем уровне. Также представитель Белого дома добавила, что не намерена озвучивать какие-либо предварительные условия для разговора двух лидеров.Накануне президент США заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Путин. При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведут ли эти новые контакты к завершению спецоперации России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/pentagon-1780770900.html

https://ria.ru/20220329/podgotovka-1780582170.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, администрация президента сша, украина