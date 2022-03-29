23:01 29.03.2022 (обновлено: 23:23 29.03.2022)
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
Таким образом она прокомментировала возможность проведения новых контактов между РФ и США на высшем уровне. Также представитель Белого дома добавила, что не намерена озвучивать какие-либо предварительные условия для разговора двух лидеров.
Накануне президент США заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Путин. При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведут ли эти новые контакты к завершению спецоперации России на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.