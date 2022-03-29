Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780771610.html
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:01
2022-03-29T23:23
в мире
сша
россия
администрация президента сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты", - сказала Бедингфилд в ходе брифинга на площадке Белого дома.Таким образом она прокомментировала возможность проведения новых контактов между РФ и США на высшем уровне. Также представитель Белого дома добавила, что не намерена озвучивать какие-либо предварительные условия для разговора двух лидеров.Накануне президент США заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Путин. При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведут ли эти новые контакты к завершению спецоперации России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/pentagon-1780770900.html
https://ria.ru/20220329/podgotovka-1780582170.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_541:0:5640:3824_1920x0_80_0_0_e8c2f8eebc0a1ea95f6d0dc0e0144a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, администрация президента сша, украина
23:01 29.03.2022 (обновлено: 23:23 29.03.2022)
 
Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине

Белый дом: новые контакты Байдена и Путина потребуют деэскалации на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента (США) состоятся подобные контакты", - сказала Бедингфилд в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Таким образом она прокомментировала возможность проведения новых контактов между РФ и США на высшем уровне. Также представитель Белого дома добавила, что не намерена озвучивать какие-либо предварительные условия для разговора двух лидеров.
Накануне президент США заявил, что возможность его встречи с российским лидером в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Путин. При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведут ли эти новые контакты к завершению спецоперации России на Украине.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 22:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Пентагоне утверждают, что российские силы под Киевом перегруппируются
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 00:13
Байден намекнул на участие американских военных в подготовке украинских сил
 
В миреСШАРоссияАдминистрация президента СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала