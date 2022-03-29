Рейтинг@Mail.ru
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины - РИА Новости, 29.03.2022
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины
В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул Украину во время военного положения, может грозить до 10 лет тюрьмы. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:50
2022-03-29T20:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул Украину во время военного положения, может грозить до 10 лет тюрьмы.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта."Пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, сельскими, поселковыми, городскими головами, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами, без законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в тексте законопроекта.При этом отмечается, что от 7 до 12 лет тюрьмы грозит также тем военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду из страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html
https://ria.ru/20220313/kiev-1777929804.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
20:50 29.03.2022
 
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины

В Раду внесли законопроект о тюремном сроке до десяти лет за незаконный выезд с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул Украину во время военного положения, может грозить до 10 лет тюрьмы.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта.
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 15:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах
"Пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, сельскими, поселковыми, городскими головами, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами, без законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в тексте законопроекта.
При этом отмечается, что от 7 до 12 лет тюрьмы грозит также тем военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду из страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала