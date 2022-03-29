https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html

В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины

В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины - РИА Новости, 29.03.2022

В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины

В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул Украину во время военного положения, может грозить до 10 лет тюрьмы. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:50

2022-03-29T20:50

2022-03-29T20:50

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому всем, кто незаконно покинул Украину во время военного положения, может грозить до 10 лет тюрьмы.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта."Пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, сельскими, поселковыми, городскими головами, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами, без законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в тексте законопроекта.При этом отмечается, что от 7 до 12 лет тюрьмы грозит также тем военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду из страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр