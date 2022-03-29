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Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780736805.html
Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах
Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022
Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах
Украине нельзя верить в ходе переговоров, она не договороспособна, заявил во вторник глава Донецкой народной республики, комментируя итоги переговоров Киева и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:10
2022-03-29T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украине нельзя верить в ходе переговоров, она не договороспособна, заявил во вторник глава Донецкой народной республики, комментируя итоги переговоров Киева и Москвы в Турции."Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты - я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780699419.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
18:10 29.03.2022
 
Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах

Глава ДНР Пушилин призвал не верить Украине на переговорах и назвал ее недоговороспособной

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украине нельзя верить в ходе переговоров, она не договороспособна, заявил во вторник глава Донецкой народной республики, комментируя итоги переговоров Киева и Москвы в Турции.
"Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты - я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту", - сказал Пушилин.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 15:46
Мединский прокомментировал предложения Украины по гарантиям безопасности
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 14:50
Мединский рассказал, когда будет возможна встреча Путина и Зеленского
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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