Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах
Глава ДНР Пушилин призвал не верить Украине на переговорах и назвал ее недоговороспособной
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украине нельзя верить в ходе переговоров, она не договороспособна, заявил во вторник глава Донецкой народной республики, комментируя итоги переговоров Киева и Москвы в Турции.
"Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты - я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту", - сказал Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.