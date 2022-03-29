https://ria.ru/20220329/ukraina-1780736805.html

Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах

Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах - РИА Новости, 29.03.2022

Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах

Украине нельзя верить в ходе переговоров, она не договороспособна, заявил во вторник глава Донецкой народной республики, комментируя итоги переговоров Киева и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:10

2022-03-29T18:10

2022-03-29T18:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украине нельзя верить в ходе переговоров, она не договороспособна, заявил во вторник глава Донецкой народной республики, комментируя итоги переговоров Киева и Москвы в Турции."Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты - я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780699419.html

https://ria.ru/20220329/vstrecha-1780681867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия