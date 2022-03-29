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Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
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Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский
Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский
Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил в эфире RT глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:58
2022-03-29T18:35
киев
украина
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил в эфире RT глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.Ранее, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, он говорил о том, что Москва сделала два шага по урегулированию конфликта.Один из таких шагов — постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, пояснил представитель президента."Не хотим подвергать этот город (Киев. — Прим. ред.) дополнительному риску", — сказал он.Тем не менее это не означает прекращения огня, подчеркнул Мединский."В заявлении Министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генштаб огласит в ближайшее время, что будет означать притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях", — добавил он.Встреча российской и украинской делегаций прошла сегодня в резиденции турецкого президента Долмабахче в Стамбуле. По словам Мединского, Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы и размещения иностранных баз, от возвращения Крыма и Донбасса военным путем, а Москва, со своей стороны, не будет возражать против стремления Украины вступить в ЕС. Когда стороны проработают договор, станет возможным обсуждать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, добавил глава российской делегации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/deystviya-1780680625.html
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киев, украина, россия, владимир мединский
17:58 29.03.2022 (обновлено: 18:35 29.03.2022)
 
Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский

Помощник президента Мединский: Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску

© REUTERS / Vladyslav MusiienkoВолонтеры в Киеве укрепляют памятники мешками с песком
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники мешками с песком - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Vladyslav Musiienko
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники мешками с песком. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил в эфире RT глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.
Ранее, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, он говорил о том, что Москва сделала два шага по урегулированию конфликта.
Один из таких шагов — постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, пояснил представитель президента.
"Не хотим подвергать этот город (Киев. — Прим. ред.) дополнительному риску", — сказал он.
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Тем не менее это не означает прекращения огня, подчеркнул Мединский.
"В заявлении Министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генштаб огласит в ближайшее время, что будет означать притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях", — добавил он.
Встреча российской и украинской делегаций прошла сегодня в резиденции турецкого президента Долмабахче в Стамбуле. По словам Мединского, Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы и размещения иностранных баз, от возвращения Крыма и Донбасса военным путем, а Москва, со своей стороны, не будет возражать против стремления Украины вступить в ЕС. Когда стороны проработают договор, станет возможным обсуждать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, добавил глава российской делегации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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