17:58 29.03.2022 (обновлено: 18:35 29.03.2022)
Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил Мединский
Помощник президента Мединский: Москва не хочет подвергать Киев большому военному риску
Волонтеры в Киеве укрепляют памятники мешками с песком. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил в эфире RT глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.
Один из таких шагов — постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, пояснил представитель президента.
"Не хотим подвергать этот город (Киев. — Прим. ред.) дополнительному риску", — сказал он.
Тем не менее это не означает прекращения огня, подчеркнул Мединский.
"В заявлении Министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генштаб огласит в ближайшее время, что будет означать притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях", — добавил он.
Встреча российской и украинской делегаций прошла сегодня в резиденции турецкого президента Долмабахче в Стамбуле. По словам Мединского, Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы и размещения иностранных баз, от возвращения Крыма и Донбасса военным путем, а Москва, со своей стороны, не будет возражать против стремления Украины вступить в ЕС. Когда стороны проработают договор, станет возможным обсуждать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, добавил глава российской делегации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.