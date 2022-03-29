https://ria.ru/20220329/ukraina-1780732622.html

Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский

Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022

Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский

Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:47

2022-03-29T17:47

2022-03-29T18:54

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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владимир мединский

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский."Постепенная военная деэскалация на двух направлениях, на киевском и черниговском — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — сказал он в эфире канала RT.Во вторник в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров представителей России и Украины. Мединский возглавляет российскую делегацию, перед встречей он обсудил ситуацию с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн по видеосвязи.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780705397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский