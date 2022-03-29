17:47 29.03.2022 (обновлено: 18:54 29.03.2022)
Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский
Помощник Путина Мединский: деэскалация под Киевом и Черниговом не равна прекращению огня
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
"Постепенная военная деэскалация на двух направлениях, на киевском и черниговском — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — сказал он в эфире канала RT.
Во вторник в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров представителей России и Украины. Мединский возглавляет российскую делегацию, перед встречей он обсудил ситуацию с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн по видеосвязи.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.