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Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780732622.html
Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский
Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский
Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:47
2022-03-29T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский."Постепенная военная деэскалация на двух направлениях, на киевском и черниговском — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — сказал он в эфире канала RT.Во вторник в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров представителей России и Украины. Мединский возглавляет российскую делегацию, перед встречей он обсудил ситуацию с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн по видеосвязи.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир мединский
17:47 29.03.2022 (обновлено: 18:54 29.03.2022)
 
Деэскалация на Украине не означает прекращения огня, заявил Мединский

Помощник Путина Мединский: деэскалация под Киевом и Черниговом не равна прекращению огня

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
"Постепенная военная деэскалация на двух направлениях, на киевском и черниговском — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — сказал он в эфире канала RT.
Во вторник в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров представителей России и Украины. Мединский возглавляет российскую делегацию, перед встречей он обсудил ситуацию с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн по видеосвязи.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 16:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины продолжатся в видеоформате, заявил источник
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир Мединский
 
 
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