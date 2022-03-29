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Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780697750.html
Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский
Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский
Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:41
2022-03-29T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
россия
украина
республика крым
донбасс
севастополь
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.По его словам, гарантии не распространяются на ту часть страны, которую киевские власти называют "отдельными районами Донецкой и Луганской областей".Мединский отметил, что содержание этих понятий, как и площади соответствующих территорий каждая из сторон сформулирует отдельно, "так как она это понимает".Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/deystviya-1780680625.html
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украина
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владимир мединский, россия, украина, республика крым, донбасс, севастополь
15:41 29.03.2022 (обновлено: 17:48 29.03.2022)
 
Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский

Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", — сказал Мединский в эфире Первого канала.
По его словам, гарантии не распространяются на ту часть страны, которую киевские власти называют "отдельными районами Донецкой и Луганской областей".
Мединский отметил, что содержание этих понятий, как и площади соответствующих территорий каждая из сторон сформулирует отдельно, "так как она это понимает".
Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийРоссияУкраинаРеспублика КрымДонбассСевастополь
 
 
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