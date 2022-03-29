https://ria.ru/20220329/ukraina-1780697750.html

Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский

Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022

Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский

Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:41

2022-03-29T15:41

2022-03-29T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

россия

украина

республика крым

донбасс

севастополь

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.По его словам, гарантии не распространяются на ту часть страны, которую киевские власти называют "отдельными районами Донецкой и Луганской областей".Мединский отметил, что содержание этих понятий, как и площади соответствующих территорий каждая из сторон сформулирует отдельно, "так как она это понимает".Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/deystviya-1780680625.html

россия

украина

республика крым

донбасс

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир мединский, россия, украина, республика крым, донбасс, севастополь