15:41 29.03.2022 (обновлено: 17:48 29.03.2022)
Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский
Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", — сказал Мединский в эфире Первого канала.
По его словам, гарантии не распространяются на ту часть страны, которую киевские власти называют "отдельными районами Донецкой и Луганской областей".
Мединский отметил, что содержание этих понятий, как и площади соответствующих территорий каждая из сторон сформулирует отдельно, "так как она это понимает".
Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.