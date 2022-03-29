https://ria.ru/20220329/ukraina-1780691735.html

Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева

Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева - РИА Новости, 29.03.2022

Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, некоторые из них... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:18

2022-03-29T15:18

2022-03-29T15:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

давид арахамия

совет безопасности оон

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620092_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3de0856317a15c6989827f8bee160f8d.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, некоторые из них уже дали свое предварительное согласие."Кого мы видим гарантами - во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", - сказал Арахамия на брифинге по итогам переговоров России и Украины, которые прошли во вторник в Турции. По его словам, некоторые из стран уже дали предварительное согласие стать гарантами безопасности для Украины. Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору."Мы сегодня вышли с официальным предложением, мы ничего не подписываем, просто доносим как переговорщики российской стороне о новой системе гарантий безопасности для Украины", - отметил Арахамия. По его словам, Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. Он заявил, что в будущем договоре нужно зафиксировать, что если что-то случится, на протяжении трех дней должны быть консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине помощь.Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Также он отметил, что Москва рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.

https://ria.ru/20220327/garant-1780367212.html

https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, давид арахамия, совет безопасности оон, оон, ситуация в днр и лнр