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Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780691735.html
Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева
Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева - РИА Новости, 29.03.2022
Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева
Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, некоторые из них... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:18
2022-03-29T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
давид арахамия
совет безопасности оон
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, некоторые из них уже дали свое предварительное согласие."Кого мы видим гарантами - во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", - сказал Арахамия на брифинге по итогам переговоров России и Украины, которые прошли во вторник в Турции. По его словам, некоторые из стран уже дали предварительное согласие стать гарантами безопасности для Украины. Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору."Мы сегодня вышли с официальным предложением, мы ничего не подписываем, просто доносим как переговорщики российской стороне о новой системе гарантий безопасности для Украины", - отметил Арахамия. По его словам, Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. Он заявил, что в будущем договоре нужно зафиксировать, что если что-то случится, на протяжении трех дней должны быть консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине помощь.Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Также он отметил, что Москва рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.
https://ria.ru/20220327/garant-1780367212.html
https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html
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в мире, украина, давид арахамия, совет безопасности оон, оон, ситуация в днр и лнр
15:18 29.03.2022
 
Арахамия назвал страны Совбеза ООН желаемыми гарантами безопасности Киева

Арахамия: Украина видит страны Совбеза ООН гарантами своей безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, некоторые из них уже дали свое предварительное согласие.
"Кого мы видим гарантами - во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", - сказал Арахамия на брифинге по итогам переговоров России и Украины, которые прошли во вторник в Турции. По его словам, некоторые из стран уже дали предварительное согласие стать гарантами безопасности для Украины. Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору.
Варшава - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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"Мы сегодня вышли с официальным предложением, мы ничего не подписываем, просто доносим как переговорщики российской стороне о новой системе гарантий безопасности для Украины", - отметил Арахамия. По его словам, Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. Он заявил, что в будущем договоре нужно зафиксировать, что если что-то случится, на протяжении трех дней должны быть консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине помощь.
Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Также он отметил, что Москва рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину.
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