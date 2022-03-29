https://ria.ru/20220329/ukraina-1780680189.html

Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский

Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022

Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский

О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:46

2022-03-29T14:46

2022-03-29T14:58

в мире

россия

украина

владимир путин

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, владимир путин