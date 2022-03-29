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Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский
О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:46
2022-03-29T14:58
в мире
россия
украина
владимир путин
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, украина, владимир путин
14:46 29.03.2022 (обновлено: 14:58 29.03.2022)
 
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский

Мединский: Путину доложат о предложениях Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМединский
Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал он журналистам.
Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину – Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:46
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
 
В миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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