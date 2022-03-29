https://ria.ru/20220329/ukraina-1780680189.html
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский
О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:46
2022-03-29T14:46
2022-03-29T14:58
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украина
владимир путин
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. О предложениях украинской стороны на переговорах будет доложено президенту России Владимиру Путину, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, владимир путин
14:46 29.03.2022 (обновлено: 14:58 29.03.2022)
Россия рассмотрит предложения Украины, заявил Мединский
Мединский: Путину доложат о предложениях Украины