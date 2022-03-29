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Аксенов назвал информацию о партизанском движении на Украине враньем - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780677582.html
Аксенов назвал информацию о партизанском движении на Украине враньем
Аксенов назвал информацию о партизанском движении на Украине враньем - РИА Новости, 29.03.2022
Аксенов назвал информацию о партизанском движении на Украине враньем
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем и продуктом пропаганды информацию о якобы появлении партизанского движения на освобожденных российской армией... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:39
2022-03-29T14:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем и продуктом пропаганды информацию о якобы появлении партизанского движения на освобожденных российской армией территориях Украины.По его словам, сегодня России объявлена информационная война."Сегодня ложь возведена в ранг госполитики на Украине. Если внимательно посмотреть, что они транслируют на своих каналах, что дает украинская пропаганда, то там нет ни одного слова правды. Полная грязная неприкрытая ничем ложь и о действиях наших вооруженных сил, и якобы о победах украинской армии, и так далее", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что якобы на освобожденных территориях начнут "страшное бандеровское подполье и страшную партизанскую войну".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220210/natsionalisty-1772163116.html
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779814315.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей аксенов (политик)
14:39 29.03.2022
 
Аксенов назвал информацию о партизанском движении на Украине враньем

Глава Крыма Аксенов назвал информацию о партизанском движении на Украине враньем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем и продуктом пропаганды информацию о якобы появлении партизанского движения на освобожденных российской армией территориях Украины.
По его словам, сегодня России объявлена информационная война.
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"Сегодня ложь возведена в ранг госполитики на Украине. Если внимательно посмотреть, что они транслируют на своих каналах, что дает украинская пропаганда, то там нет ни одного слова правды. Полная грязная неприкрытая ничем ложь и о действиях наших вооруженных сил, и якобы о победах украинской армии, и так далее", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что якобы на освобожденных территориях начнут "страшное бандеровское подполье и страшную партизанскую войну".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСергей Аксенов (политик)
 
 
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