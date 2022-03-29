Кадыров: украинские националисты бросают людей, которыми прикрывались
Глава Чечни Кадыров: украинские националисты бросают мирных жителей, которыми прикрывались
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты, пустившиеся в "позорное бегство", бросают жителей, которыми ранее прикрывались как живым щитом, и такое отношение к мирным гражданам имеет массовый характер.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе.
"Чеченские бойцы из батальона ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР занимают один населенный пункт за другим, преследуя пустившихся в позорное бегство украинских националистов и бандеровцев. В покинутых ими укрытиях наши бойцы находят медали, гранаты, шевроны и униформу, которую противники оставили в спешке, скрываясь от стремительного наступления наших военнослужащих", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также отметил, что, отступая, украинские военные бросают мирных жителей. "Бравые украинские солдаты бросают даже стариков, которыми еще недавно они прикрывались как живым щитом. Нашим бойцам приходится оказывать им всю необходимую помощь и эвакуировать их в безопасное место. Самое страшное, что подобное отношение к мирным жителям со стороны бандеровских преступников имеет массовый характер", - заявил Кадыров.
"В ближайшее время мы избавим украинский народ от насилия, учиненного над ним их собственной властью. Ни один военный преступник не скроется от нашего неминуемого наказания", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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