https://ria.ru/20220329/ukraina-1780655975.html

В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков

В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022

В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков

В Кремле не располагают информацией о том, что в подконтрольных российским военным украинских городах якобы арестовывают чиновников и пропадают журналисты,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:13

2022-03-29T13:13

2022-03-29T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, что в подконтрольных российским военным украинских городах якобы арестовывают чиновников и пропадают журналисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем… Нужно рассматривать каждый конкретно взятый случай. Мне не известно, еще раз повторяю, очень важно рассматривать каждый конкретно взятый случай, каждое конкретное имя, фамилию", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию CNN о сообщениях жителей украинских городов, находящихся под контролем российских военных, о том, что якобы местные чиновники арестованы и пропадают журналисты и представители гражданского общества.Песков отметил, что не видел материал издания об этом, но пообещал ознакомиться с ним. В целом, на CNN подача материала однобокая, уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885202.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф