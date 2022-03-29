В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в Кремле нет информации об аресте украинских чиновников
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, что в подконтрольных российским военным украинских городах якобы арестовывают чиновников и пропадают журналисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем… Нужно рассматривать каждый конкретно взятый случай. Мне не известно, еще раз повторяю, очень важно рассматривать каждый конкретно взятый случай, каждое конкретное имя, фамилию", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию CNN о сообщениях жителей украинских городов, находящихся под контролем российских военных, о том, что якобы местные чиновники арестованы и пропадают журналисты и представители гражданского общества.
Песков отметил, что не видел материал издания об этом, но пообещал ознакомиться с ним. В целом, на CNN подача материала однобокая, уточнил он.
"При всем уважении к CNN, к традициям CNN, к давней истории, все-таки CNN вряд ли сейчас можно назвать объективным источником информации, потому что там однобокая информация", - пояснил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.