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В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780655975.html
В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков
В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022
В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков
В Кремле не располагают информацией о том, что в подконтрольных российским военным украинских городах якобы арестовывают чиновников и пропадают журналисты,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:13
2022-03-29T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, что в подконтрольных российским военным украинских городах якобы арестовывают чиновников и пропадают журналисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем… Нужно рассматривать каждый конкретно взятый случай. Мне не известно, еще раз повторяю, очень важно рассматривать каждый конкретно взятый случай, каждое конкретное имя, фамилию", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию CNN о сообщениях жителей украинских городов, находящихся под контролем российских военных, о том, что якобы местные чиновники арестованы и пропадают журналисты и представители гражданского общества.Песков отметил, что не видел материал издания об этом, но пообещал ознакомиться с ним. В целом, на CNN подача материала однобокая, уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779885202.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
13:13 29.03.2022
 
В Кремле нет информации о пропаже украинских журналистов, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: в Кремле нет информации об аресте украинских чиновников

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, что в подконтрольных российским военным украинских городах якобы арестовывают чиновников и пропадают журналисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем… Нужно рассматривать каждый конкретно взятый случай. Мне не известно, еще раз повторяю, очень важно рассматривать каждый конкретно взятый случай, каждое конкретное имя, фамилию", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию CNN о сообщениях жителей украинских городов, находящихся под контролем российских военных, о том, что якобы местные чиновники арестованы и пропадают журналисты и представители гражданского общества.
Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Целью спецоперации на Украине является денацификация, напомнил Песков
Песков отметил, что не видел материал издания об этом, но пообещал ознакомиться с ним. В целом, на CNN подача материала однобокая, уточнил он.
"При всем уважении к CNN, к традициям CNN, к давней истории, все-таки CNN вряд ли сейчас можно назвать объективным источником информации, потому что там однобокая информация", - пояснил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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