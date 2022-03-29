https://ria.ru/20220329/ukraina-1780648172.html

Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко

Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022

Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко

Страны СНГ с пониманием относятся к позиции РФ по Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:48

2022-03-29T12:48

2022-03-29T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

снг

в мире

россия

украина

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Страны СНГ с пониманием относятся к позиции РФ по Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Страны СНГ лучше других понимают истоки этого конфликта и того, что произошло с Украиной. Попытки разорвать наше Содружество, сменить неугодные режимы предпринимались не впервые", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, произошедшее на Украине показало, в какие последствия все это вылилось. "Были попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попытки разрушить суверенитет этого государства. В январе мы были свидетелями событий в Казахстане", - сказала парламентарий."Они хорошо отдают себе в этом отчет и с пониманием относятся к позиции России", - отметила Матвиенко, добавив, что безопасность должна быть единой.

https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко