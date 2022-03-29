12:48 29.03.2022 (обновлено: 15:02 29.03.2022)
Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: страны СНГ с пониманием относятся к позиции России по Украине
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Страны СНГ с пониманием относятся к позиции РФ по Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Страны СНГ лучше других понимают истоки этого конфликта и того, что произошло с Украиной. Попытки разорвать наше Содружество, сменить неугодные режимы предпринимались не впервые", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, произошедшее на Украине показало, в какие последствия все это вылилось. "Были попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попытки разрушить суверенитет этого государства. В январе мы были свидетелями событий в Казахстане", - сказала парламентарий.
"Они хорошо отдают себе в этом отчет и с пониманием относятся к позиции России", - отметила Матвиенко, добавив, что безопасность должна быть единой.