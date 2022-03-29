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Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780648172.html
Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко
Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко
Страны СНГ с пониманием относятся к позиции РФ по Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:48
2022-03-29T15:02
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совет федерации рф
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Страны СНГ с пониманием относятся к позиции РФ по Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Страны СНГ лучше других понимают истоки этого конфликта и того, что произошло с Украиной. Попытки разорвать наше Содружество, сменить неугодные режимы предпринимались не впервые", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, произошедшее на Украине показало, в какие последствия все это вылилось. "Были попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попытки разрушить суверенитет этого государства. В январе мы были свидетелями событий в Казахстане", - сказала парламентарий."Они хорошо отдают себе в этом отчет и с пониманием относятся к позиции России", - отметила Матвиенко, добавив, что безопасность должна быть единой.
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снг, в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:48 29.03.2022 (обновлено: 15:02 29.03.2022)
 
Страны СНГ понимают позицию России по Украине, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: страны СНГ с пониманием относятся к позиции России по Украине

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Страны СНГ с пониманием относятся к позиции РФ по Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Страны СНГ лучше других понимают истоки этого конфликта и того, что произошло с Украиной. Попытки разорвать наше Содружество, сменить неугодные режимы предпринимались не впервые", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, произошедшее на Украине показало, в какие последствия все это вылилось. "Были попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попытки разрушить суверенитет этого государства. В январе мы были свидетелями событий в Казахстане", - сказала парламентарий.
"Они хорошо отдают себе в этом отчет и с пониманием относятся к позиции России", - отметила Матвиенко, добавив, что безопасность должна быть единой.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСНГВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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