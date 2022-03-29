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На Украине ввели ответственность за публикацию данных о военной технике - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780640454.html
На Украине ввели ответственность за публикацию данных о военной технике
На Украине ввели ответственность за публикацию данных о военной технике - РИА Новости, 29.03.2022
На Украине ввели ответственность за публикацию данных о военной технике
Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за обнародование данных о расположении и перемещении вооружений и военной техники... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:18
2022-03-29T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
в мире
россия
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за обнародование данных о расположении и перемещении вооружений и военной техники украинских войск в условиях военного положения."Зеленский подписал Закон Украины... №2160-IX", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной рады во вторник.По данным канала, Зеленский подписал документ 26 марта. Как отмечается в тексте закона, опубликованном на сайте украинского парламента, распространение информации о перемещении оружия, вооружений и боеприпасов, если такая информация не размещалась в открытом доступе генштабом Украины или в официальных ведомствах стран-партнеров, в условиях военного положения карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Распространение информации о перемещении или расположении частей ли других вооруженных формирований Украины, если об этом не сообщал генштаб, в условиях военного положения карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.За вышеуказанные действия, совершенные группой по предварительному сговору или с целью передать данные противнику или причинившие тяжелые последствия, закон определяет лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.Как отмечается на сайте Верховной Рады, закон вступил в действие 27 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html
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донбасс, в мире, россия, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, вооруженные силы рф
12:18 29.03.2022
 
На Украине ввели ответственность за публикацию данных о военной технике

Зеленский ввел уголовную ответственность за публикацию данных о военной технике Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за обнародование данных о расположении и перемещении вооружений и военной техники украинских войск в условиях военного положения.
"Зеленский подписал Закон Украины... №2160-IX", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной рады во вторник.
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По данным канала, Зеленский подписал документ 26 марта. Как отмечается в тексте закона, опубликованном на сайте украинского парламента, распространение информации о перемещении оружия, вооружений и боеприпасов, если такая информация не размещалась в открытом доступе генштабом Украины или в официальных ведомствах стран-партнеров, в условиях военного положения карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Распространение информации о перемещении или расположении частей ли других вооруженных формирований Украины, если об этом не сообщал генштаб, в условиях военного положения карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
За вышеуказанные действия, совершенные группой по предварительному сговору или с целью передать данные противнику или причинившие тяжелые последствия, закон определяет лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
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Как отмечается на сайте Верховной Рады, закон вступил в действие 27 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассВ миреРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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