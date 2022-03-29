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Российские военные уничтожили на Украине почти 200 самолетов и вертолетов

Российские военные уничтожили на Украине почти 200 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 29.03.2022

Российские военные уничтожили на Украине почти 200 самолетов и вертолетов

Вооруженные силы РФ с начала военной специальной операции на Украине с 24 февраля уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, более 300 беспилотников и 1 738 единиц РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:29

2022-03-29T10:29

2022-03-29T10:29

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала военной специальной операции на Украине с 24 февраля уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, более 300 беспилотников и 1 738 единиц бронетехники, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1 738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 592 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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