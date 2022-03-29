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Российская авиация за ночь поразила 68 украинских военных объектов

Российская авиация за ночь поразила 68 украинских военных объектов - РИА Новости, 29.03.2022

Российская авиация за ночь поразила 68 украинских военных объектов

Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 украинских военных объектов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:12

2022-03-29T10:12

2022-03-29T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 украинских военных объектов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Так, российская армия, в том числе, поразила три пункта управления, три зенитных ракетных комплекса "Бук-М1" и один "Оса", одну радиолокационную станцию, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка", — добавил Конашенков.Всего с начала специальной операции российские военные ликвидировали: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других бронемашин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специального автотранспорта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донбасс, игорь конашенков