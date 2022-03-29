https://ria.ru/20220329/ukraina-1780597964.html

Россия не бросит освобожденные территории Украины, заявил сенатор

Россия не бросит освобожденные территории Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 29.03.2022

Россия не бросит освобожденные территории Украины, заявил сенатор

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:00

2022-03-29T09:00

2022-03-29T09:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины."Освобожденные территории Украины будут защищены. Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, спецоперация на Украине будет продолжена до окончательного выполнения всех поставленных целей, включая демилитаризацию и денацификацию страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/upravlenie-1780592237.html

https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780575046.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф