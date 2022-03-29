В Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести"
Власти Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести"
Вид на Ижевск. Архивное фото
УФА, 29 мар – РИА Новости. Депутаты удмуртского парламента поддержали ходатайство мэрии Воткинска о присвоении городу звания "Город трудовой доблести", сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
По данным властей республики, в 2021 году Воткинск уже претендовал на получение почётного звания, но не был включен в указ президента России. Городская администрация вновь обратилась с этим предложением к главе государства. Под инициативой подписались более 90 человек. "Депутатский корпус Удмуртии поддержал ходатайство администрации города об обращении к президенту РФ о присвоении Воткинску звания "Город трудовой доблести", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что после подписания обращения главой Удмуртии Александром Бречаловым документ будет направлен президенту России, председателю оргкомитета "Победа" Владимиру Путину.
"Уже в 1942 году Воткинский завод был признан вторым по мощности заводом страны. В годы войны завод произвел 52 тысячи пушек, это каждая девятая пушка в стране. Более 15 тысяч работников завода награждены медалью за доблестный труд", — приводятся слова председателя постоянной комиссии регионального парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексея Чернова.
По его словам, в начале Великой Отечественной войны на производственную базу завода №235 Воткинска были эвакуированы пять предприятий страны.
"Считаю эту инициативу очень важной в деле сохранения исторической памяти, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и уважения к труду. Для многих жителей Воткинска и всей Удмуртии — это очень личная история. Наши отцы, деды и братья работали на заводах Воткинска и республики, ковали победу на фронте, обеспечивали работу госпиталей и других социальных объектов в условиях военного времени", — цитирует пресс-служба председателя общественной палаты Удмуртии Светлану Малышеву.
В 2020 году звание "Город трудовой доблести" официально присвоено столице республики – городу Ижевску.