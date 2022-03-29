Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220329/udmurtiya-1780697216.html
В Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести"
В Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 29.03.2022
В Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести"
Депутаты удмуртского парламента поддержали ходатайство мэрии Воткинска о присвоении городу звания "Город трудовой доблести", сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:39
2022-03-29T15:39
удмуртская республика
общество
владимир путин
александр бречалов
воткинск
ижевск
россия
воткинский завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_49:500:2802:2048_1920x0_80_0_0_7fe3e8289166eb70b3ce415fa3d7b98a.jpg
УФА, 29 мар – РИА Новости. Депутаты удмуртского парламента поддержали ходатайство мэрии Воткинска о присвоении городу звания "Город трудовой доблести", сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.По данным властей республики, в 2021 году Воткинск уже претендовал на получение почётного звания, но не был включен в указ президента России. Городская администрация вновь обратилась с этим предложением к главе государства. Под инициативой подписались более 90 человек. "Депутатский корпус Удмуртии поддержал ходатайство администрации города об обращении к президенту РФ о присвоении Воткинску звания "Город трудовой доблести", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что после подписания обращения главой Удмуртии Александром Бречаловым документ будет направлен президенту России, председателю оргкомитета "Победа" Владимиру Путину."Уже в 1942 году Воткинский завод был признан вторым по мощности заводом страны. В годы войны завод произвел 52 тысячи пушек, это каждая девятая пушка в стране. Более 15 тысяч работников завода награждены медалью за доблестный труд", — приводятся слова председателя постоянной комиссии регионального парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексея Чернова.По его словам, в начале Великой Отечественной войны на производственную базу завода №235 Воткинска были эвакуированы пять предприятий страны."Считаю эту инициативу очень важной в деле сохранения исторической памяти, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и уважения к труду. Для многих жителей Воткинска и всей Удмуртии — это очень личная история. Наши отцы, деды и братья работали на заводах Воткинска и республики, ковали победу на фронте, обеспечивали работу госпиталей и других социальных объектов в условиях военного времени", — цитирует пресс-служба председателя общественной палаты Удмуртии Светлану Малышеву.В 2020 году звание "Город трудовой доблести" официально присвоено столице республики – городу Ижевску.
https://ria.ru/20190511/1553417784.html
https://ria.ru/20220117/astrakhan-1768208582.html
воткинск
ижевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_724:602:2652:2048_1920x0_80_0_0_7c032fe7560e6f6a6d3c6568a39aca65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, александр бречалов, воткинск, ижевск, россия, воткинский завод
15:39 29.03.2022
 
В Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести"

Власти Удмуртии просят присвоить Воткинску звание "Город трудовой доблести"

© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Pixabay / Alexey Marcov
Вид на Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 29 мар – РИА Новости. Депутаты удмуртского парламента поддержали ходатайство мэрии Воткинска о присвоении городу звания "Город трудовой доблести", сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
По данным властей республики, в 2021 году Воткинск уже претендовал на получение почётного звания, но не был включен в указ президента России. Городская администрация вновь обратилась с этим предложением к главе государства. Под инициативой подписались более 90 человек. "Депутатский корпус Удмуртии поддержал ходатайство администрации города об обращении к президенту РФ о присвоении Воткинску звания "Город трудовой доблести", - сообщили в пресс-службе.
Стела, посвященная 300-летию Кузбасса - РИА Новости, 1920, 11.05.2019
11 мая 2019, 17:29День Победы-2019
Кемерово и Новокузнецк стали "Городами трудовой доблести и воинской славы"
Отмечается, что после подписания обращения главой Удмуртии Александром Бречаловым документ будет направлен президенту России, председателю оргкомитета "Победа" Владимиру Путину.
"Уже в 1942 году Воткинский завод был признан вторым по мощности заводом страны. В годы войны завод произвел 52 тысячи пушек, это каждая девятая пушка в стране. Более 15 тысяч работников завода награждены медалью за доблестный труд", — приводятся слова председателя постоянной комиссии регионального парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексея Чернова.
По его словам, в начале Великой Отечественной войны на производственную базу завода №235 Воткинска были эвакуированы пять предприятий страны.
"Считаю эту инициативу очень важной в деле сохранения исторической памяти, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и уважения к труду. Для многих жителей Воткинска и всей Удмуртии — это очень личная история. Наши отцы, деды и братья работали на заводах Воткинска и республики, ковали победу на фронте, обеспечивали работу госпиталей и других социальных объектов в условиях военного времени", — цитирует пресс-служба председателя общественной палаты Удмуртии Светлану Малышеву.
В 2020 году звание "Город трудовой доблести" официально присвоено столице республики – городу Ижевску.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:00
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание "Город трудовой доблести"
 
Удмуртская РеспубликаОбществоВладимир ПутинАлександр БречаловВоткинскИжевскРоссияВоткинский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала