https://ria.ru/20220329/tsvo-1780597228.html

Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих

Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих - РИА Новости, 29.03.2022

Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих

Командующий ЦВО генерал-полковник Лапин прибыл в Черниговскую область Украины и наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:53

2022-03-29T08:53

2022-03-29T08:53

обострение ситуации в днр и лнр

центральный военный округ

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_ca8ee5c9c6f62822fa52a2a68e34afd9.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Командующий ЦВО генерал-полковник Лапин прибыл в Черниговскую область Украины и наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Командующий войсками Центрального военного округа вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Для вручения государственных наград командующий войсками ЦВО прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении", - сказали в ведомстве.Лапин вручил военным "Ордена Мужества", медаль "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "Медаль Жукова".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный военный округ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф