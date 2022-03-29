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Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих
Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих - РИА Новости, 29.03.2022
Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих
Командующий ЦВО генерал-полковник Лапин прибыл в Черниговскую область Украины и наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:53
2022-03-29T08:53
2022-03-29T08:53
обострение ситуации в днр и лнр
центральный военный округ
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Командующий ЦВО генерал-полковник Лапин прибыл в Черниговскую область Украины и наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Командующий войсками Центрального военного округа вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Для вручения государственных наград командующий войсками ЦВО прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении", - сказали в ведомстве.Лапин вручил военным "Ордена Мужества", медаль "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "Медаль Жукова".
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный военный округ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих
Командующий ЦВО Лапин прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих