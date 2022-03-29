https://ria.ru/20220329/tsennosti-1780681994.html

Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится

Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится - РИА Новости, 29.03.2022

Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится

Работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей продолжается, мнения сообщества будут... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:14

2022-03-29T15:14

2022-03-29T15:27

культура

новости культуры

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей продолжается, мнения сообщества будут учтены, заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова."Никто не прекращал обсуждение документа. Сейчас все, что происходит, действительно анализируется. Мы как ведомство посчитали необходимым приостановить это, потому что понимали, что документ еще сырой, чтобы выносить его на комитет и обсуждать здесь, просили возможности его доработать с учетом всех мнений, которые прозвучали", — сказала Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.Она уточнила, что ведомство не снимает с себя ответственности за документ, и работа над ним будет вестись "совместно и слаженно".Минкультуры объявило о приостановке общественного обсуждения проекта Указа Президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции 14 февраля.

https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова