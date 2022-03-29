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Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/tsennosti-1780681994.html
Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится
Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится - РИА Новости, 29.03.2022
Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится
Работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей продолжается, мнения сообщества будут... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:14
2022-03-29T15:27
культура
новости культуры
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей продолжается, мнения сообщества будут учтены, заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова."Никто не прекращал обсуждение документа. Сейчас все, что происходит, действительно анализируется. Мы как ведомство посчитали необходимым приостановить это, потому что понимали, что документ еще сырой, чтобы выносить его на комитет и обсуждать здесь, просили возможности его доработать с учетом всех мнений, которые прозвучали", — сказала Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.Она уточнила, что ведомство не снимает с себя ответственности за документ, и работа над ним будет вестись "совместно и слаженно".Минкультуры объявило о приостановке общественного обсуждения проекта Указа Президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции 14 февраля.
https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html
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новости культуры, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
15:14 29.03.2022 (обновлено: 15:27 29.03.2022)
 
Работа над проектом по сохранению традиционных ценностей продолжится

Минкультуры продолжит работу над проектом по сохранению традиционных ценностей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей продолжается, мнения сообщества будут учтены, заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
"Никто не прекращал обсуждение документа. Сейчас все, что происходит, действительно анализируется. Мы как ведомство посчитали необходимым приостановить это, потому что понимали, что документ еще сырой, чтобы выносить его на комитет и обсуждать здесь, просили возможности его доработать с учетом всех мнений, которые прозвучали", — сказала Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.
Она уточнила, что ведомство не снимает с себя ответственности за документ, и работа над ним будет вестись "совместно и слаженно".
Минкультуры объявило о приостановке общественного обсуждения проекта Указа Президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции 14 февраля.
Мужчина выходит из здания Министерства культуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:25Культура
Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей
 
КультураНовости культурыГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга Любимова
 
 
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