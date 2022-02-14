https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html

Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей

Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей - РИА Новости, 14.02.2022

Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей

Министерство культуры приостановило общественные обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:25

2022-02-14T09:25

2022-02-14T11:21

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

кантемир балагов

сергей сельянов

россия

культура

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство культуры приостановило общественные обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", заявили в пресс-службе ведомства."Это необходимо для разработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков", — говорится в сообщении.Документ, разработанный НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева вместе с экспертами, в январе опубликовали на официальном портале правовой информации. За время его общественного обсуждения поступило 1479 отзывов. За проголосовали 100 760 пользователей портала, против — 78 928.Кроме того, проект обсуждался в Общественной палате с участием семи комиссий, экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей. Отмечается, что большинство поддержали документ и выразили готовность и дальше работать над ним.Однако в профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. Так, более 30 кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист России Данила Козловский, подписали обращение к министру культуры Ольге Любимовой, в котором выразили обеспокоенность из-за возможного принятия проекта. Против выступили и ведущие театры, а также председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин.С учетом этой дискуссии очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке документа, заключили в Минкультуры.

https://ria.ru/20220214/kino-1772640003.html

https://ria.ru/20211223/tsennosti-1765128507.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, кантемир балагов, сергей сельянов, россия