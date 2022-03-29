https://ria.ru/20220329/tribunal-1780729200.html

Пушилин: есть все предпосылки для трибунала над украинскими националистами

Пушилин: есть все предпосылки для трибунала над украинскими националистами - РИА Новости, 29.03.2022

Пушилин: есть все предпосылки для трибунала над украинскими националистами

Глава Донецкой народной народной республики Денис Пушилин заявил, что военные преступления, совершенные украинскими националистами, не останутся безнаказанными, РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:34

2022-03-29T17:34

2022-03-29T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной народной республики Денис Пушилин заявил, что военные преступления, совершенные украинскими националистами, не останутся безнаказанными, есть все предпосылки для трибунала."Преступления не останутся безнаказанными, для нас это все - дело чести... Все предпосылки для создания трибунала есть", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр