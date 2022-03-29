ЛДПР призвала Новака прекратить транзит газа через Украину
ЛДПР призвала Новака прекратить транзит газа через Украину из-за спецоперации
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Партия ЛДПР призвала вице-премьера РФ Александра Новака остановить транзит газа через Украину в Евросоюз до окончания специальной операции, альтернативным средством доставки сырья во фракции видят "Северный поток 2", текст обращения либерал-демократов имеется у РИА Новости.
"С апреля Россия будет принимать платежи за газ от недружественных стран только в рублях. ЛДПР поддерживает это контрсанкционное решение, но предлагает усилить его. Пора полностью прервать транспортировку российского газа по территории Украины. ЛДПР предлагает прекратить до окончания российской военной спецоперации транзит газа в ЕС через Украину", - говорится в обращении.
Также там отмечается, что украинские военнослужащие "нарушают международное гуманитарное право, применяют пытки, а власти декларируют намерение уничтожить все русское, что отвечает всем признакам геноцида".
"Мы не можем и не должны финансировать такой режим, оплачивая транзит газа через Украину. Кроме того, поставки по территории, где идут боевые действия, просто небезопасны. При этом Россия готова быстро наладить поставки газа по новому "Северному потоку 2". Он не загружен и полностью компенсирует украинскую "ветку", - также говорится в обращении.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Ранее в марте "Газпром" сообщал, что компания поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).
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