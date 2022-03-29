https://ria.ru/20220329/tranzit-1780732774.html

ЛДПР призвала Новака прекратить транзит газа через Украину

ЛДПР призвала Новака прекратить транзит газа через Украину - РИА Новости, 29.03.2022

ЛДПР призвала Новака прекратить транзит газа через Украину

Партия ЛДПР призвала вице-премьера РФ Александра Новака остановить транзит газа через Украину в Евросоюз до окончания специальной операции, альтернативным... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:48

2022-03-29T17:48

2022-03-29T17:48

экономика

владимир путин

россия

балтийское море

сша

центральный банк рф (цб рф)

газпром

турецкий поток

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Партия ЛДПР призвала вице-премьера РФ Александра Новака остановить транзит газа через Украину в Евросоюз до окончания специальной операции, альтернативным средством доставки сырья во фракции видят "Северный поток 2", текст обращения либерал-демократов имеется у РИА Новости."С апреля Россия будет принимать платежи за газ от недружественных стран только в рублях. ЛДПР поддерживает это контрсанкционное решение, но предлагает усилить его. Пора полностью прервать транспортировку российского газа по территории Украины. ЛДПР предлагает прекратить до окончания российской военной спецоперации транзит газа в ЕС через Украину", - говорится в обращении.Также там отмечается, что украинские военнослужащие "нарушают международное гуманитарное право, применяют пытки, а власти декларируют намерение уничтожить все русское, что отвечает всем признакам геноцида".Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Ранее в марте "Газпром" сообщал, что компания поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей. Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).

https://ria.ru/20220329/gaz-1780606139.html

https://ria.ru/20220318/gaz-1778859020.html

россия

балтийское море

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, балтийское море, сша, центральный банк рф (цб рф), газпром, турецкий поток, северный поток, лдпр