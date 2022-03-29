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Вучич отметил важность для Сербии полученной из России военной техники - РИА Новости, 29.03.2022
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Вучич отметил важность для Сербии полученной из России военной техники
Вучич отметил важность для Сербии полученной из России военной техники - РИА Новости, 29.03.2022
Вучич отметил важность для Сербии полученной из России военной техники
Президент Сербии Александр Вучич отметил важность для обороны страны полученной из РФ военной техники, особенно в сфере авиации. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:26
2022-03-29T01:27
россия
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отметил важность для обороны страны полученной из РФ военной техники, особенно в сфере авиации.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года."Наша полиция скоро получит "Камовы" (два вертолета Ка-32 по контракту с РФ – ред.) для тушения пожаров, которых будет все больше из-за изменений климата, они несут подвесной бак с 5 тысячами литров воды", - подчеркнул Вучич.Президент Сербии говорил в декабре 2021 года, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолетов: 11 Н145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В конце 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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россия, сербия, в мире
01:26 29.03.2022 (обновлено: 01:27 29.03.2022)
 
Вучич отметил важность для Сербии полученной из России военной техники

Президент Сербии Вучич отметил важность полученной из России военной техники

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отметил важность для обороны страны полученной из РФ военной техники, особенно в сфере авиации.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.
"Когда я стал президентом, проведено большое авиашоу. Все прибыли со своими (многоцелевыми истребителями) Eurofighter, Gripen, были российские (пилотажная группа на МиГ-29) "Стрижи". А у нас не было ничего. Только "летающие гробы" МиГ-21 и один МиГ-29. Сейчас у нас 14 МиГ-29, есть вертолеты. Есть система "Панцирь-С1", одна из лучших против дронов и низколетящих самолетов", - заявил сербский президент в эфире TV Happy.
"Наша полиция скоро получит "Камовы" (два вертолета Ка-32 по контракту с РФ – ред.) для тушения пожаров, которых будет все больше из-за изменений климата, они несут подвесной бак с 5 тысячами литров воды", - подчеркнул Вучич.
Президент Сербии говорил в декабре 2021 года, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолетов: 11 Н145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В конце 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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