03:04 29.03.2022 (обновлено: 03:38 29.03.2022)
Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Минцифры России рекомендовало сотовым операторам отменить безлимитные тарифы
Вышка связи
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минцифры рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов, говорится в письме операторам, копия которого есть у РИА Новости.
"В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объёмы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объёмов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", - говорится в письме.
Уточняется, что рекомендации даны для "надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи" и призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.
Отказ от расширения покрытия LTE
В понедельник стало известно, что Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью жителей более тысячи человек.
Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
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Риски сбоев связи
По данным издания, в РСПП полагают, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% из-за ухода западных поставщиков и падения курса рубля и может возрасти еще на 80%. В текущей ситуации в экономике запасов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит максимум на шесть месяцев. В результате риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют операторы.
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Переход на оборудование из Китая
Российские мобильные операторы после ухода западных поставщиков переориентируются на оборудование из Китая, при этом из-из его удорожания планы развития у операторов будут приостановлены, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.
По его словам, основные поставки и до этого шли из Китая - 40%. "Просто эти 40% превратятся в 85-90%", - отметил Муртазин.
Он подчеркнул, что проблема даже не в доступности оборудования, а в том, что его стоимость выросла в рублевом эквиваленте "Как ни крути, количество покупаемого оборудования в этом году резко сократится. Поэтому планы развития у операторов сегодня приостановлены, и мы ориентируемся на то, что операторы будут стремиться сохранить то качество связи, которое было в начале года", - добавил Муртазин.
По его словам, основные поставки и до этого шли из Китая - 40%. "Просто эти 40% превратятся в 85-90%", - отметил Муртазин.
Он подчеркнул, что проблема даже не в доступности оборудования, а в том, что его стоимость выросла в рублевом эквиваленте "Как ни крути, количество покупаемого оборудования в этом году резко сократится. Поэтому планы развития у операторов сегодня приостановлены, и мы ориентируемся на то, что операторы будут стремиться сохранить то качество связи, которое было в начале года", - добавил Муртазин.