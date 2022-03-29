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Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы - РИА Новости, 29.03.2022

Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T03:04

2022-03-29T03:04

2022-03-29T03:38

экономика

технологии

эльдар муртазин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

mobile research group

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минцифры рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов, говорится в письме операторам, копия которого есть у РИА Новости.Уточняется, что рекомендации даны для "надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи" и призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.Отказ от расширения покрытия LTEВ понедельник стало известно, что Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью жителей более тысячи человек.Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).Риски сбоев связиКак сообщила ранее газета "Коммерсант", комиссия РСПП по связи и IT предупредила, что в условиях санкций сбои в работе операторов связи могут возникнуть уже текущим летом.По данным издания, в РСПП полагают, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% из-за ухода западных поставщиков и падения курса рубля и может возрасти еще на 80%. В текущей ситуации в экономике запасов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит максимум на шесть месяцев. В результате риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют операторы.Переход на оборудование из КитаяРоссийские мобильные операторы после ухода западных поставщиков переориентируются на оборудование из Китая, при этом из-из его удорожания планы развития у операторов будут приостановлены, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.По его словам, основные поставки и до этого шли из Китая - 40%. "Просто эти 40% превратятся в 85-90%", - отметил Муртазин.Он подчеркнул, что проблема даже не в доступности оборудования, а в том, что его стоимость выросла в рублевом эквиваленте "Как ни крути, количество покупаемого оборудования в этом году резко сократится. Поэтому планы развития у операторов сегодня приостановлены, и мы ориентируемся на то, что операторы будут стремиться сохранить то качество связи, которое было в начале года", - добавил Муртазин.

https://ria.ru/20220218/tarif-1773463483.html

https://ria.ru/20211130/internet-1761497982.html

https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, технологии, эльдар муртазин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, mobile research group