https://ria.ru/20220329/taksi-1780585785.html

Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ, сообщили СМИ

Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ, сообщили СМИ

Министерство транспорта России подготовило законопроект, предусматривающий передачу агрегаторами такси данных ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на документ,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:51

2022-03-29T01:51

2022-03-29T02:38

авто

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство транспорта России подготовило законопроект, предусматривающий передачу агрегаторами такси данных ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили участники рынка.По данным издания, в случае принятия законопроекта агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси будут обязаны "предоставить "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным" ФСБ.Речь идет о данных, "используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси". Однако к какой именно информации нужно будет предоставить доступ ФСБ, не уточняется. Кроме того, агрегаторы такси планируют обязать передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.Законопроект, как сообщается, одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.Законопроект также должен установить минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить число легковых такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за вниманием водителя, ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения, а также ряд других ограничений.В декабре 2019 года группа сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси. Проектом предполагалось дать самозанятым право осуществлять таксомоторные перевозки. Также в нем закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок людям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/taksi-1779690626.html

https://ria.ru/20220311/sitimobil-1777754001.html

https://ria.ru/20220321/taksi-1779318573.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

авто, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)