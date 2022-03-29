01:51 29.03.2022 (обновлено: 02:38 29.03.2022)
Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ, сообщили СМИ
РБК: Минтранс разработал законопроект, обязывающий агрегаторов такси передавать данные ФСБ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДвижение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство транспорта России подготовило законопроект, предусматривающий передачу агрегаторами такси данных ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили участники рынка.
По данным издания, в случае принятия законопроекта агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси будут обязаны "предоставить "автоматизированный удаленный доступ" к своим информационным системам и данным" ФСБ.
23 марта, 16:52В РоссииКабмин направит в Госдуму законопроект о такси
Речь идет о данных, "используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси". Однако к какой именно информации нужно будет предоставить доступ ФСБ, не уточняется.
Кроме того, агрегаторы такси планируют обязать передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.
Законопроект, как сообщается, одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.
Законопроект также должен установить минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить число легковых такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за вниманием водителя, ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения, а также ряд других ограничений.
11 марта, 19:54Сервис такси "Ситимобил" прекратит свою деятельность
В декабре 2019 года группа сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси.
Проектом предполагалось дать самозанятым право осуществлять таксомоторные перевозки. Также в нем закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок людям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным.
Проектом предполагалось дать самозанятым право осуществлять таксомоторные перевозки. Также в нем закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок людям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным.