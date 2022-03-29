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Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки - РИА Новости, 29.03.2022
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Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки
Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки - РИА Новости, 29.03.2022
Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки
Перечень регионов, которые могут получать субсидии на создание промышленных парков и технопарков, увеличен вдвое, соответствующие изменения утвердил... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:35
2022-03-29T10:35
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перечень регионов, которые могут получать субсидии на создание промышленных парков и технопарков, увеличен вдвое, соответствующие изменения утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."В России вдвое увеличилось число регионов, которые могут получать федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Ранее подавать заявку на господдержку для создания промышленных парков и технопарков могли только 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Теперь претендовать на субсидии смогут еще 10 регионов со схожими условиями, демонстрирующими при этом потенциал развития прозводственного сектора малого и среднего предпринимательства. Перечень таких регионов определит Минэкономразвития.На прошлой неделе Мишустин отмечал, что реализация такой меры поддержки позволит большему количеству компаний получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.Промышленные парки и технопарки – специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. Экономия инвесторов при реализации проектов достигает 20–30% их стоимости. В 2019–2021 годах за счет федерального бюджета было профинансировано 73 парка, 64 из них уже успешно ведут свою деятельность, еще 9 приступят к работе в этом году.
https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html
https://ria.ru/20220203/chartery-1770858110.html
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
10:35 29.03.2022
 
Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки

Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на создание технопарков

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перечень регионов, которые могут получать субсидии на создание промышленных парков и технопарков, увеличен вдвое, соответствующие изменения утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
России вдвое увеличилось число регионов, которые могут получать федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
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Ранее подавать заявку на господдержку для создания промышленных парков и технопарков могли только 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Теперь претендовать на субсидии смогут еще 10 регионов со схожими условиями, демонстрирующими при этом потенциал развития прозводственного сектора малого и среднего предпринимательства. Перечень таких регионов определит Минэкономразвития.
На прошлой неделе Мишустин отмечал, что реализация такой меры поддержки позволит большему количеству компаний получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.
Промышленные парки и технопарки – специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. Экономия инвесторов при реализации проектов достигает 20–30% их стоимости. В 2019–2021 годах за счет федерального бюджета было профинансировано 73 парка, 64 из них уже успешно ведут свою деятельность, еще 9 приступят к работе в этом году.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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