https://ria.ru/20220329/subsidii-1780613095.html

Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки

Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки - РИА Новости, 29.03.2022

Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки

Перечень регионов, которые могут получать субсидии на создание промышленных парков и технопарков, увеличен вдвое, соответствующие изменения утвердил... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:35

2022-03-29T10:35

2022-03-29T10:35

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перечень регионов, которые могут получать субсидии на создание промышленных парков и технопарков, увеличен вдвое, соответствующие изменения утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."В России вдвое увеличилось число регионов, которые могут получать федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Ранее подавать заявку на господдержку для создания промышленных парков и технопарков могли только 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Теперь претендовать на субсидии смогут еще 10 регионов со схожими условиями, демонстрирующими при этом потенциал развития прозводственного сектора малого и среднего предпринимательства. Перечень таких регионов определит Минэкономразвития.На прошлой неделе Мишустин отмечал, что реализация такой меры поддержки позволит большему количеству компаний получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.Промышленные парки и технопарки – специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. Экономия инвесторов при реализации проектов достигает 20–30% их стоимости. В 2019–2021 годах за счет федерального бюджета было профинансировано 73 парка, 64 из них уже успешно ведут свою деятельность, еще 9 приступят к работе в этом году.

https://ria.ru/20220328/subsidiya-1780463996.html

https://ria.ru/20220203/chartery-1770858110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф