Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на технопарки
Правительство расширило список регионов, получающих субсидии на создание технопарков
Дом правительства Российской Федерации
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перечень регионов, которые могут получать субсидии на создание промышленных парков и технопарков, увеличен вдвое, соответствующие изменения утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России вдвое увеличилось число регионов, которые могут получать федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Ранее подавать заявку на господдержку для создания промышленных парков и технопарков могли только 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Теперь претендовать на субсидии смогут еще 10 регионов со схожими условиями, демонстрирующими при этом потенциал развития прозводственного сектора малого и среднего предпринимательства. Перечень таких регионов определит Минэкономразвития.
На прошлой неделе Мишустин отмечал, что реализация такой меры поддержки позволит большему количеству компаний получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.
Промышленные парки и технопарки – специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. Экономия инвесторов при реализации проектов достигает 20–30% их стоимости. В 2019–2021 годах за счет федерального бюджета было профинансировано 73 парка, 64 из них уже успешно ведут свою деятельность, еще 9 приступят к работе в этом году.
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