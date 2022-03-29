https://ria.ru/20220329/strelba-1780762610.html
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2022
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:17
2022-03-29T21:17
2022-03-29T21:17
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Кроме того, отмечается в сообщении, еще одного человека в критическом состоянии доставляют в больницу.Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.Оба города находятся в центральной части страны недалеко от Тель-Авива.
https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле
Четыре человека погибли при стрельбы в Израиле, еще один находится в критическом состоянии
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Кроме того, отмечается в сообщении, еще одного человека в критическом состоянии доставляют в больницу.
Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.
Оба города находятся в центральной части страны недалеко от Тель-Авива
.