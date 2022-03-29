https://ria.ru/20220329/strelba-1780762610.html

Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле

Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2022

Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:17

2022-03-29T21:17

2022-03-29T21:17

в мире

тель-авив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Кроме того, отмечается в сообщении, еще одного человека в критическом состоянии доставляют в больницу.Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.Оба города находятся в центральной части страны недалеко от Тель-Авива.

https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив