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Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2022
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Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле - РИА Новости, 29.03.2022
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:17
2022-03-29T21:17
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Кроме того, отмечается в сообщении, еще одного человека в критическом состоянии доставляют в больницу.Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.Оба города находятся в центральной части страны недалеко от Тель-Авива.
https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html
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в мире, тель-авив
21:17 29.03.2022
 
Четыре человека погибли при стрельбе в Израиле

Четыре человека погибли при стрельбы в Израиле, еще один находится в критическом состоянии

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолицейский автомобиль в Израиле
Полицейский автомобиль в Израиле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полицейский автомобиль в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Кроме того, отмечается в сообщении, еще одного человека в критическом состоянии доставляют в больницу.
Ранее полиция сообщила о стрельбе в городе Рамат-Ган. По данным медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Как уточняют местные СМИ, речь идет о двух инцидентах.
Оба города находятся в центральной части страны недалеко от Тель-Авива.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 21:51
Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера
 
В миреТель-Авив
 
 
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