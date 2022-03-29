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В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
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В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины
В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины
В Стамбуле перед началом переговоров Москвы и Киева усилили меры безопасности, ожидается, что во время прибытия делегаций к президентской резиденции Долмабахче... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:11
2022-03-29T08:54
в мире
стамбул
украина
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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости, Вугар Гасанов. В Стамбуле перед началом переговоров Москвы и Киева усилили меры безопасности, ожидается, что во время прибытия делегаций к президентской резиденции Долмабахче службы безопасности перекроют улицы, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.Начало встречи запланировано на 10:30 (совпадает с мск).Ожидается, что перед переговорами представителей Москвы и Киева с делегациями по отдельности встретится президент Турции Тайип Эрдоган.У дворца Долмабахче уже выстроились журналисты, которые ждут приезда участников встречи и главы государства.Как сообщила канцелярия турецкого лидера, о встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, стамбул, украина, россия
08:11 29.03.2022 (обновлено: 08:54 29.03.2022)
 
В Стамбуле усилили меры безопасности к началу переговоров России и Украины

В Стамбуле перед началом российско-украинских переговоров усилили меры безопасности

© REUTERS / Yoruk IsikПрибытие делегации России для участия в переговорах с украинской стороной в аэропорт Стамбула
Прибытие делегации России для участия в переговорах с украинской стороной в аэропорт Стамбула - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Yoruk Isik
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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости, Вугар Гасанов. В Стамбуле перед началом переговоров Москвы и Киева усилили меры безопасности, ожидается, что во время прибытия делегаций к президентской резиденции Долмабахче службы безопасности перекроют улицы, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.
Начало встречи запланировано на 10:30 (совпадает с мск).
Ожидается, что перед переговорами представителей Москвы и Киева с делегациями по отдельности встретится президент Турции Тайип Эрдоган.
У дворца Долмабахче уже выстроились журналисты, которые ждут приезда участников встречи и главы государства.
Как сообщила канцелярия турецкого лидера, о встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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