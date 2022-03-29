https://ria.ru/20220329/ssha-1780670802.html

Источник: США хотят направить на Украину бывших военных афганской нацармии

Источник: США хотят направить на Украину бывших военных афганской нацармии - РИА Новости, 29.03.2022

Источник: США хотят направить на Украину бывших военных афганской нацармии

Американская сторона готовятся направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:16

2022-03-29T14:16

2022-03-29T14:54

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская сторона готовятся направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии, сообщил РИА Новости информированный источник."Крайне неблагоприятная для Киева ситуация в зоне проведения специальной военной операции на Украине вынуждает Вашингтон задействовать все новые резервы. Заокеанские "кукловоды" дошли до того, что готовятся направить в район боевых действий бывших военнослужащих афганской национальной армии. Речь идет о курируемой ЦРУ группе бойцов расформированных спецподразделений численностью до 400 человек. Наемникам будет передано американское вооружение", - рассказал он.По словам собеседника агентства, "солдаты и офицеры силовых структур Афганистана, которые незадолго до бегства американцев из Кабула были вывезены из страны, теперь будут вынуждены под страхом депортации воевать на стороне киевского режима"."Один из мотивирующих факторов - обещанный ежемесячный гонорар в несколько тысяч долларов, что весьма значимо для беженцев, не имеющих источников доходов в течение последних полугода. Очевидно, что американцы не намерены беречь жизни бывших афганских военных. Они - уже отработанный материал для Вашингтона. Их забирают из лагерей беженцев и без подготовки бросают в бой. Как неоднократно заявляла российская сторона, все иностранные наемники являются легитимными целями для наших вооруженных сил", - добавил он.Источник также рассказал, что "окончательно сбросившие маски вашингтонские "заправилы" пытаются организовать переброску из Афганистана на Украину и еще одной категории лиц"."Как известно, американцы, несмотря на свои обещания, не выдали визы в США тысячам афганцев, работавшим на пентагоновских базах в Афганистане. Деморализованное и дезориентированные, они после получения денежного бонуса за "наемничество" неминуемо будут искать любую возможность для бегства в страны Евросоюза", - пояснил собеседник агентства.По его словам, "ситуацией могут воспользоваться ИГИЛ* и другие группировки"."Заинтересованные в своей безопасности страны не должны допустить того, чтобы афганский фактор использовался для дестабилизации обстановки в других регионах", - заявил источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220329/biooruzhie-1780669480.html

https://ria.ru/20220329/pytki-1780680722.html

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сша

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, афганистан, евросоюз, россия, киев, владимир путин