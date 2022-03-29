https://ria.ru/20220329/spg-1780589212.html

В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях

В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022

В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях

Правительство Японии просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T04:36

2022-03-29T04:36

2022-03-29T11:26

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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие требования, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Банку России и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что детали оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".

https://ria.ru/20220329/rubli-1780588674.html

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия