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В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022
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В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях
В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022
В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях
Правительство Японии просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T04:36
2022-03-29T11:26
в мире
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россия
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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие требования, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Банку России и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что детали оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".
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в мире, япония, россия
04:36 29.03.2022 (обновлено: 11:26 29.03.2022)
 
В Японии прокомментировали возможную оплату за российский СПГ в рублях

Япония намерена просить компании не соглашаться на оплату за российский СПГ в рублях

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер для перевозки сжиженного природного газа
Танкер для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер для перевозки сжиженного природного газа
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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие требования, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"К настоящему времени нет уведомлений о том, что существующие контракты с японскими компаниями на поставки СПГ из России попадут под требование о переводе в рубль. Однако, в случае получения подобных требований, правительство Японии хотело бы просить компании не соглашаться с подобными условиями", - сказал он.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Банку России и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что детали оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".
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