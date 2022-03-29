https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780696377.html

Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде

Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022

Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде

Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:36

2022-03-29T15:36

2022-03-29T15:57

в мире

украина

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям решения, заявил РИА Новости зампред комитета СФ Андрей Климов по окончании переговоров в Стамбуле."Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому", - сказал Климов.По его словам, если этого не произойдет, это будет "целиком и полностью на совести другой стороны".

https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, совет федерации рф, андрей климов