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Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде
Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:36
2022-03-29T15:57
в мире
украина
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям решения, заявил РИА Новости зампред комитета СФ Андрей Климов по окончании переговоров в Стамбуле."Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому", - сказал Климов.По его словам, если этого не произойдет, это будет "целиком и полностью на совести другой стороны".
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в мире, украина, россия, совет федерации рф, андрей климов
15:36 29.03.2022 (обновлено: 15:57 29.03.2022)
 
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде

Зампред комитета Совфеда Климов: Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям решения, заявил РИА Новости зампред комитета СФ Андрей Климов по окончании переговоров в Стамбуле.
"Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому", - сказал Климов.
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По его словам, если этого не произойдет, это будет "целиком и полностью на совести другой стороны".
 
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