https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780696377.html
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде
Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:36
2022-03-29T15:36
2022-03-29T15:57
в мире
украина
россия
совет федерации рф
андрей климов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям решения, заявил РИА Новости зампред комитета СФ Андрей Климов по окончании переговоров в Стамбуле."Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому", - сказал Климов.По его словам, если этого не произойдет, это будет "целиком и полностью на совести другой стороны".
https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, совет федерации рф, андрей климов
15:36 29.03.2022 (обновлено: 15:57 29.03.2022)
Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию, заявили в Совфеде
Зампред комитета Совфеда Климов: Россия не будет искусственно затягивать спецоперацию
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не собирается искусственно затягивать операцию на Украине и хочет использовать каждую возможность, чтобы перейти к политико-дипломатическим путям решения, заявил РИА Новости зампред комитета СФ Андрей Климов по окончании переговоров в Стамбуле.
"Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому", - сказал Климов.
По его словам, если этого не произойдет, это будет "целиком и полностью на совести другой стороны".