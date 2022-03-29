https://ria.ru/20220329/sneg-1780629599.html
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров - РИА Новости, 29.03.2022
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров
Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:48
2022-03-29T11:48
2022-03-29T11:48
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759961766_0:198:3063:1921_1920x0_80_0_0_e7380307eff0e1d8f97e366cd63e7742.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За минувшие сутки в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы. В ближнем Подмосковье в Пушкино зафиксировано 16 миллиметров при норме марта 34 миллиметра. В результате интенсивных осадков высота снежного покрова в Москве на ВДНХ выросла с 5 до 13 сантиметров, в Тушино до 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759961766_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_342c57159074a445048d41a385ef88ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров
Синоптик "Фобос" Тишковец: снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров