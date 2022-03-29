https://ria.ru/20220329/sneg-1780629599.html

В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров

В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров - РИА Новости, 29.03.2022

В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров

Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:48

2022-03-29T11:48

2022-03-29T11:48

погода

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За минувшие сутки в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы. В ближнем Подмосковье в Пушкино зафиксировано 16 миллиметров при норме марта 34 миллиметра. В результате интенсивных осадков высота снежного покрова в Москве на ВДНХ выросла с 5 до 13 сантиметров, в Тушино до 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)