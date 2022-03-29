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В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров - РИА Новости, 29.03.2022
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В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров - РИА Новости, 29.03.2022
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров
Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:48
2022-03-29T11:48
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За минувшие сутки в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы. В ближнем Подмосковье в Пушкино зафиксировано 16 миллиметров при норме марта 34 миллиметра. В результате интенсивных осадков высота снежного покрова в Москве на ВДНХ выросла с 5 до 13 сантиметров, в Тушино до 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.
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погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)
11:48 29.03.2022
 
В Москве снежный покров вырос до 13-17 сантиметров

Синоптик "Фобос" Тишковец: снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаботница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве
Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве вырос до 13-17 сантиметров, за минувшие сутки выпало 23% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы. В ближнем Подмосковье в Пушкино зафиксировано 16 миллиметров при норме марта 34 миллиметра. В результате интенсивных осадков высота снежного покрова в Москве на ВДНХ выросла с 5 до 13 сантиметров, в Тушино до 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется апрельское тепло
 
ПогодаЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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