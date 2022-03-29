https://ria.ru/20220329/sneg-1780594848.html
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде - РИА Новости, 29.03.2022
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде
Гололедица, снег и до плюс 2 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:14
2022-03-29T08:14
2022-03-29T08:14
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гололедица, снег и до плюс 2 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать тыловая холодная часть обширного циклона, который занял практически всю восточную часть территории Европейской России. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный снег, местами мокрый снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве ноль - плюс 2, в Подмосковье - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров ниже нормы - к вечеру они составят 736 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/pogoda-1780437149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде
В Москве во вторник ожидаются гололедица, снег и до двух градусов тепла