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Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде - РИА Новости, 29.03.2022
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Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде - РИА Новости, 29.03.2022
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде
Гололедица, снег и до плюс 2 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:14
2022-03-29T08:14
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гололедица, снег и до плюс 2 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать тыловая холодная часть обширного циклона, который занял практически всю восточную часть территории Европейской России. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный снег, местами мокрый снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве ноль - плюс 2, в Подмосковье - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров ниже нормы - к вечеру они составят 736 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
08:14 29.03.2022
 
Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде

В Москве во вторник ожидаются гололедица, снег и до двух градусов тепла

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяСнежная погода в Москве
Снежная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Снежная погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гололедица, снег и до плюс 2 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать тыловая холодная часть обширного циклона, который занял практически всю восточную часть территории Европейской России. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный снег, местами мокрый снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве ноль - плюс 2, в Подмосковье - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.
Молодой человек отдыхает в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:28Сказано в эфире
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Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров ниже нормы - к вечеру они составят 736 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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