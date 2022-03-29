09:04 29.03.2022 (обновлено: 11:10 29.03.2022)
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса
Детский омбудсмен Мишонова рассказала о запросах семей принять детей-сирот из Донбасса
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Есть много российских семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, однако таким детям нужны приёмные родители с опытом, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Уполномоченная при президенте РФ (по правам ребенка – ред.) Мария Львова-Белова вышла с предложением определять их в семьи, поскольку сейчас неизвестно, когда они смогут вернуться на родину. У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание – и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приёмных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах", - рассказала Мишонова.
Детский омбудсмен Подмосковья подчеркнула, что такие дети непростые – многие из них потеряли родителей на войне или даже видели, как те погибли, и это тяжелейшие психологические травмы, которые могут проявиться не сразу, а позже. При этом травмы просто так не уходят, и с этим нужно работать.
"Этим детям нужно чуть больше, чем просто наши эмоции и желание помочь. Им нужен опытный приёмный родитель, который будет понимать эти нюансы, принимать и отогревать ребёнка. Поэтому мы благодарим всех желающих за порыв, но органы опеки отдают предпочтение родителям с опытом", - добавила Мишонова.