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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса - РИА Новости, 29.03.2022
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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса - РИА Новости, 29.03.2022
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса
Есть много российских семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, однако таким детям нужны приёмные родители с... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:04
2022-03-29T11:10
общество
мария львова-белова
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Есть много российских семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, однако таким детям нужны приёмные родители с опытом, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Уполномоченная при президенте РФ (по правам ребенка – ред.) Мария Львова-Белова вышла с предложением определять их в семьи, поскольку сейчас неизвестно, когда они смогут вернуться на родину. У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание – и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приёмных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах", - рассказала Мишонова.Детский омбудсмен Подмосковья подчеркнула, что такие дети непростые – многие из них потеряли родителей на войне или даже видели, как те погибли, и это тяжелейшие психологические травмы, которые могут проявиться не сразу, а позже. При этом травмы просто так не уходят, и с этим нужно работать."Этим детям нужно чуть больше, чем просто наши эмоции и желание помочь. Им нужен опытный приёмный родитель, который будет понимать эти нюансы, принимать и отогревать ребёнка. Поэтому мы благодарим всех желающих за порыв, но органы опеки отдают предпочтение родителям с опытом", - добавила Мишонова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220318/siroty-1778834667.html
https://ria.ru/20220328/pomosch-1780420084.html
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общество, мария львова-белова, московская область (подмосковье), россия
09:04 29.03.2022 (обновлено: 11:10 29.03.2022)
 
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса

Детский омбудсмен Мишонова рассказала о запросах семей принять детей-сирот из Донбасса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Есть много российских семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, однако таким детям нужны приёмные родители с опытом, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Уполномоченная при президенте РФ (по правам ребенка – ред.) Мария Львова-Белова вышла с предложением определять их в семьи, поскольку сейчас неизвестно, когда они смогут вернуться на родину. У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание – и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приёмных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах", - рассказала Мишонова.
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:34
Львова-Белова: скоро решится вопрос опеки детей-сирот с Донбасса
Детский омбудсмен Подмосковья подчеркнула, что такие дети непростые – многие из них потеряли родителей на войне или даже видели, как те погибли, и это тяжелейшие психологические травмы, которые могут проявиться не сразу, а позже. При этом травмы просто так не уходят, и с этим нужно работать.
"Этим детям нужно чуть больше, чем просто наши эмоции и желание помочь. Им нужен опытный приёмный родитель, который будет понимать эти нюансы, принимать и отогревать ребёнка. Поэтому мы благодарим всех желающих за порыв, но органы опеки отдают предпочтение родителям с опытом", - добавила Мишонова.
Читайте полный текст интервью >>
Гуманитарная помощь беженцам - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 11:16
РКК рассказал о помощи переселенцам из Донбасса и Украины
 
ОбществоМария Львова-БеловаМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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