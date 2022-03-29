https://ria.ru/20220329/siroty-1780598177.html

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса - РИА Новости, 29.03.2022

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о запросах по сиротам из Донбасса

Есть много российских семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, однако таким детям нужны приёмные родители с... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:04

2022-03-29T09:04

2022-03-29T11:10

общество

мария львова-белова

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Есть много российских семей, которые готовы взять к себе детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, однако таким детям нужны приёмные родители с опытом, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова."Уполномоченная при президенте РФ (по правам ребенка – ред.) Мария Львова-Белова вышла с предложением определять их в семьи, поскольку сейчас неизвестно, когда они смогут вернуться на родину. У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание – и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приёмных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах", - рассказала Мишонова.Детский омбудсмен Подмосковья подчеркнула, что такие дети непростые – многие из них потеряли родителей на войне или даже видели, как те погибли, и это тяжелейшие психологические травмы, которые могут проявиться не сразу, а позже. При этом травмы просто так не уходят, и с этим нужно работать."Этим детям нужно чуть больше, чем просто наши эмоции и желание помочь. Им нужен опытный приёмный родитель, который будет понимать эти нюансы, принимать и отогревать ребёнка. Поэтому мы благодарим всех желающих за порыв, но органы опеки отдают предпочтение родителям с опытом", - добавила Мишонова.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220318/siroty-1778834667.html

https://ria.ru/20220328/pomosch-1780420084.html

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мария львова-белова, московская область (подмосковье), россия