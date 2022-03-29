https://ria.ru/20220329/sily-1780586420.html
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО - РИА Новости, 29.03.2022
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:59
2022-03-29T01:59
2022-03-29T02:14
в мире
нато
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО."Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом", - ответил Песков в эфире телеканала PBS на вопрос журналиста о том, можно ли представить ситуацию, когда придется отправить войска в страну НАТО.
https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато
01:59 29.03.2022 (обновлено: 02:14 29.03.2022)
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО
Пресс-секретарь президента Песков: Россия не хочет думать об отправке войск в страну НАТО