https://ria.ru/20220329/sily-1780586420.html

Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО

Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО - РИА Новости, 29.03.2022

Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:59

2022-03-29T01:59

2022-03-29T02:14

в мире

нато

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО."Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом", - ответил Песков в эфире телеканала PBS на вопрос журналиста о том, можно ли представить ситуацию, когда придется отправить войска в страну НАТО.

https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато