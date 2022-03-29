Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/sily-1780586420.html
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО - РИА Новости, 29.03.2022
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:59
2022-03-29T02:14
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО."Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом", - ответил Песков в эфире телеканала PBS на вопрос журналиста о том, можно ли представить ситуацию, когда придется отправить войска в страну НАТО.
https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато
01:59 29.03.2022 (обновлено: 02:14 29.03.2022)
 
Песков: Россия не хочет думать о направлении своих сил в страну НАТО

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не хочет думать об отправке войск в страну НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО.
"Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом", - ответил Песков в эфире телеканала PBS на вопрос журналиста о том, можно ли представить ситуацию, когда придется отправить войска в страну НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
01:40
Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"
 
В миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала