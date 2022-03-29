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В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова
Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:38
2022-03-29T15:38
2022-03-29T15:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что в России постоянно ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, учёные следят и за информацией, поступающей из-за рубежа.
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, анна попова, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
15:38 29.03.2022 (обновлено: 15:48 29.03.2022)
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: в мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу