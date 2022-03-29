https://ria.ru/20220329/shtammy-1780696753.html

В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова

В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022

В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова

Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:38

2022-03-29T15:38

2022-03-29T15:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что в России постоянно ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, учёные следят и за информацией, поступающей из-за рубежа.

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коронавирус covid-19, анна попова, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество