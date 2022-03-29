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В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220329/shtammy-1780696753.html
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова
Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:38
2022-03-29T15:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что в России постоянно ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, учёные следят и за информацией, поступающей из-за рубежа.
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коронавирус covid-19, анна попова, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
15:38 29.03.2022 (обновлено: 15:48 29.03.2022)
 
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: в мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:19Распространение коронавируса
Попова призвала пока не успокаиваться из-за пандемии коронавируса
Она отметила, что в России постоянно ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, учёные следят и за информацией, поступающей из-за рубежа.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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