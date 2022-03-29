12:58 29.03.2022 (обновлено: 14:45 29.03.2022)
Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия еще не принимала ответных мер на санкции Запада
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, которые бумерангом ударяют по их экономике, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия не вводила ответные меры, (Запад) получает бумерангом введённые (антироссийские) меры", - сказала она журналистам. Матвиенко также подчеркнула, что Россия четко выполняет все свои контрактные обязательства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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