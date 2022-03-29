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Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
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Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко
Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко
Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, которые бумерангом ударяют по их экономике, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:58
2022-03-29T14:45
санкции в отношении россии
в мире
россия
нато
евросоюз
совет федерации рф
валентина матвиенко
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, которые бумерангом ударяют по их экономике, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не вводила ответные меры, (Запад) получает бумерангом введённые (антироссийские) меры", - сказала она журналистам. Матвиенко также подчеркнула, что Россия четко выполняет все свои контрактные обязательства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, нато, евросоюз, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:58 29.03.2022 (обновлено: 14:45 29.03.2022)
 
Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия еще не принимала ответных мер на санкции Запада

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, которые бумерангом ударяют по их экономике, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия не вводила ответные меры, (Запад) получает бумерангом введённые (антироссийские) меры", - сказала она журналистам. Матвиенко также подчеркнула, что Россия четко выполняет все свои контрактные обязательства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 17:08
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияНАТОЕвросоюзСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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