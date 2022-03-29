https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780652075.html

Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко

Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022

Западная экономика получает бумеранг от своих же санкций, заявила Матвиенко

Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, которые бумерангом ударяют по их экономике, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:58

2022-03-29T12:58

2022-03-29T14:45

санкции в отношении россии

в мире

россия

нато

евросоюз

совет федерации рф

валентина матвиенко

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Запад сталкивается с последствиями антироссийских санкций, которые бумерангом ударяют по их экономике, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не вводила ответные меры, (Запад) получает бумерангом введённые (антироссийские) меры", - сказала она журналистам. Матвиенко также подчеркнула, что Россия четко выполняет все свои контрактные обязательства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777942846.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, нато, евросоюз, совет федерации рф, валентина матвиенко