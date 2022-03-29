https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780594295.html
Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин
Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин - РИА Новости, 29.03.2022
Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин
Запрет на экспорт в Россию вина дороже 300 евро ударит по французским производителям, российского вина вряд ли хватило бы для замены европейского в случае, если РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:05
2022-03-29T08:05
2022-03-29T11:25
экономика
россия
европа
санкции в отношении россии
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РИМ, 29 мар — РИА Новости. Запрет на экспорт в Россию вина дороже 300 евро ударит по французским производителям, российского вина вряд ли хватило бы для замены европейского в случае, если бы под запрет попала вся импортируемая из ЕС продукция, заявил РИА Новости крупный итальянский винодел, вице-президент итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Confagricoltura Джордано Эмо Каподилиста (Giordano Emo Capodilista)."Сначала мы боялись, что экспорт в Россию вообще будет запрещен. Я не хочу сказать, что вино — как газ, но без вина жить плохо. Это не роскошь, а часть традиции. Мы занимаем первое место по экспорту в Россию с 33 процентами рынка, и я не думаю, что российского вина бы хватило на то, чтобы заменить европейское вино, это девять миллионов гектолитров. В Крыму вино производится меньше, хоть оно и хорошее", — сказал эксперт.По его словам, общий объем экспорта европейского вина в Россию составляет 350 миллионов евро, а наибольшей популярностью пользуются игристые его разновидности.Европейский союз ранее запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе икры и алкоголя (включая вина) дороже 300 евро."Мы находимся в Европе и подчиняемся европейским законам, но вино — это продукт мира. Мы надеемся, что он (мир. — Прим. ред.) наступит скоро. Мы надеемся на дипломатическое решение и возможность продолжить работу", — сказал Эмо Каподилиста.Вопросу поставок вина в России также посвящен доклад другой ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. В нем отмечается, как рестораны и отельеры в России испытывают дефицит итальянской продукции "из-за санкций и обесценивания рубля". Подчеркивается, что объем поставок итальянского вина в Россию в 2021 году получил рост в 18 процентов и составил 150 миллионов евро.Часть отгрузок, по словам российских операторов, была прервана, а ряд операторов сократили срок отсрочки платежа или вообще его отменили. Трудности с поставками для российского рынка также касаются других продуктов, таких как итальянская паста, объем экспорта которой достиг 28 миллионов евро. Анализ Coldiretti также сообщает о трудностях с экспортом оливкового масла, который составляет 32 миллиона евро, и кофе, который достиг 80 миллионов евро в 2021 году.
https://ria.ru/20220326/italiya-1780253047.html
https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, санкции в отношении россии
08:05 29.03.2022 (обновлено: 11:25 29.03.2022)
Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин
Итальянские виноделы считают, что запрет на экспорт в Россию дорогих вин ударит по Франции
РИМ, 29 мар — РИА Новости. Запрет на экспорт в Россию вина дороже 300 евро ударит по французским производителям, российского вина вряд ли хватило бы для замены европейского в случае, если бы под запрет попала вся импортируемая из ЕС продукция, заявил РИА Новости крупный итальянский винодел, вице-президент итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Confagricoltura Джордано Эмо Каподилиста (Giordano Emo Capodilista).
"Сначала мы боялись, что экспорт в Россию
вообще будет запрещен. Я не хочу сказать, что вино — как газ, но без вина жить плохо. Это не роскошь, а часть традиции. Мы занимаем первое место по экспорту в Россию с 33 процентами рынка, и я не думаю, что российского вина бы хватило на то, чтобы заменить европейское вино, это девять миллионов гектолитров. В Крыму вино производится меньше, хоть оно и хорошее", — сказал эксперт.
По его словам, общий объем экспорта европейского вина в Россию составляет 350 миллионов евро, а наибольшей популярностью пользуются игристые его разновидности.
Европейский союз ранее запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе икры и алкоголя (включая вина) дороже 300 евро.
"Я предполагаю, что предложение ЕК было выдвинуто для того, чтобы поразить люксовый сегмент, а не обиходные товары. Если барьер в 300 евро за бутылку будет подтвержден, то пострадают больше французские производства. Мы говорим о винодельнях с бургундским и так называемыми супервинами — superwines, но таких очень мало. Итальянские же вина находятся в продаже в среднем по цене три евро за литр", — сказал винодел.
"Мы находимся в Европе
и подчиняемся европейским законам, но вино — это продукт мира. Мы надеемся, что он (мир. — Прим. ред.) наступит скоро. Мы надеемся на дипломатическое решение и возможность продолжить работу", — сказал Эмо Каподилиста.
Вопросу поставок вина в России также посвящен доклад другой ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. В нем отмечается, как рестораны и отельеры в России испытывают дефицит итальянской продукции "из-за санкций и обесценивания рубля". Подчеркивается, что объем поставок итальянского вина в Россию в 2021 году получил рост в 18 процентов и составил 150 миллионов евро.
Часть отгрузок, по словам российских операторов, была прервана, а ряд операторов сократили срок отсрочки платежа или вообще его отменили. Трудности с поставками для российского рынка также касаются других продуктов, таких как итальянская паста, объем экспорта которой достиг 28 миллионов евро. Анализ Coldiretti также сообщает о трудностях с экспортом оливкового масла, который составляет 32 миллиона евро, и кофе, который достиг 80 миллионов евро в 2021 году.