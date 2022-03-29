https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780594295.html

Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин

Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин - РИА Новости, 29.03.2022

Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин

Запрет на экспорт в Россию вина дороже 300 евро ударит по французским производителям, российского вина вряд ли хватило бы для замены европейского в случае, если РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:05

2022-03-29T08:05

2022-03-29T11:25

экономика

россия

европа

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg

РИМ, 29 мар — РИА Новости. Запрет на экспорт в Россию вина дороже 300 евро ударит по французским производителям, российского вина вряд ли хватило бы для замены европейского в случае, если бы под запрет попала вся импортируемая из ЕС продукция, заявил РИА Новости крупный итальянский винодел, вице-президент итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Confagricoltura Джордано Эмо Каподилиста (Giordano Emo Capodilista)."Сначала мы боялись, что экспорт в Россию вообще будет запрещен. Я не хочу сказать, что вино — как газ, но без вина жить плохо. Это не роскошь, а часть традиции. Мы занимаем первое место по экспорту в Россию с 33 процентами рынка, и я не думаю, что российского вина бы хватило на то, чтобы заменить европейское вино, это девять миллионов гектолитров. В Крыму вино производится меньше, хоть оно и хорошее", — сказал эксперт.По его словам, общий объем экспорта европейского вина в Россию составляет 350 миллионов евро, а наибольшей популярностью пользуются игристые его разновидности.Европейский союз ранее запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе икры и алкоголя (включая вина) дороже 300 евро."Мы находимся в Европе и подчиняемся европейским законам, но вино — это продукт мира. Мы надеемся, что он (мир. — Прим. ред.) наступит скоро. Мы надеемся на дипломатическое решение и возможность продолжить работу", — сказал Эмо Каподилиста.Вопросу поставок вина в России также посвящен доклад другой ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. В нем отмечается, как рестораны и отельеры в России испытывают дефицит итальянской продукции "из-за санкций и обесценивания рубля". Подчеркивается, что объем поставок итальянского вина в Россию в 2021 году получил рост в 18 процентов и составил 150 миллионов евро.Часть отгрузок, по словам российских операторов, была прервана, а ряд операторов сократили срок отсрочки платежа или вообще его отменили. Трудности с поставками для российского рынка также касаются других продуктов, таких как итальянская паста, объем экспорта которой достиг 28 миллионов евро. Анализ Coldiretti также сообщает о трудностях с экспортом оливкового масла, который составляет 32 миллиона евро, и кофе, который достиг 80 миллионов евро в 2021 году.

https://ria.ru/20220326/italiya-1780253047.html

https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, санкции в отношении россии