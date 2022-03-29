https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780587392.html

FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад

FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад - РИА Новости, 29.03.2022

FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад

Усиление экономического давления на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T02:58

2022-03-29T02:58

2022-03-29T03:26

россия

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Усиление экономического давления на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада, пишет газета Financial Times.Издание отмечает, что западные страны "удивили даже самих себя скоростью и единством" в объявлении "беспрецедентных" санкций против России. Тем не менее, последствия "экономического разрыва" с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии, потери рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев. Например, автор статьи предполагает, что счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем еще на 50% в октябре.Кроме того, отмечается, что на Ближнем Востоке и в Африке, где правительства не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие, может произойти резкое увеличение голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу.По мнению автора статьи, напряжение "уже начинает появляться" между западными правительствами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220328/produkty-1780580681.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, сша