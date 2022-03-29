Рейтинг@Mail.ru
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780587392.html
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад - РИА Новости, 29.03.2022
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад
Усиление экономического давления на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:58
2022-03-29T03:26
россия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Усиление экономического давления на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада, пишет газета Financial Times.Издание отмечает, что западные страны "удивили даже самих себя скоростью и единством" в объявлении "беспрецедентных" санкций против России. Тем не менее, последствия "экономического разрыва" с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии, потери рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев. Например, автор статьи предполагает, что счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем еще на 50% в октябре.Кроме того, отмечается, что на Ближнем Востоке и в Африке, где правительства не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие, может произойти резкое увеличение голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу.По мнению автора статьи, напряжение "уже начинает появляться" между западными правительствами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
https://ria.ru/20220328/produkty-1780580681.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_3a9da138568d0ba9fcfe9f69c87acb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша
02:58 29.03.2022 (обновлено: 03:26 29.03.2022)
 
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад

FT: антироссийские санкции могут вызвать кризис в Европе и привести к расколу Запада

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Усиление экономического давления на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада, пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что западные страны "удивили даже самих себя скоростью и единством" в объявлении "беспрецедентных" санкций против России. Тем не менее, последствия "экономического разрыва" с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии, потери рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев. Например, автор статьи предполагает, что счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем еще на 50% в октябре.
Кроме того, отмечается, что на Ближнем Востоке и в Африке, где правительства не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие, может произойти резкое увеличение голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу.
"По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон", - пишет газета.
По мнению автора статьи, напряжение "уже начинает появляться" между западными правительствами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали вводить антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 23:34
В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций
 
РоссияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала